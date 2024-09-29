長沙灣爆水管路陷│「紅艇」慘變潛水艇　的士翻轉沉沒淹水地洞

長沙灣發生爆水管及路陷意外。周日（29日）約凌晨零時半，一輛的士駛過積水路面時跌落大窿，大半車身傾側更被水浸住，險被爆水管所湧出的「洪水」沒頂，所幸司機及乘客及時逃生，其中司機疑腳部受傷、四肢感到麻痺及頭暈，須由救護車須送院治理。凌晨2時左右，涉事的士已幾乎全面浸沒，從附近天橋鳥瞰，只見到一個車輪在「漩渦」之中。



直至清晨5時左右，經水務署人員搶修後，成功制止「洪水」繼續湧出。而「水退」之後，可見現場慢線留下一個約5米乘3米的大窿，內裡淹滿水，涉事市區的士（行內俗稱「紅艇」）則翻轉整架泡在水中，有如一架潛水艇，可見該洞相當之深；而附近則留下大量沙泥石塊。



「水退」後可見的士浸在大窿之中，整架翻轉。(李家傑攝)

大批記者在事發現場對上的行人天橋訪攝，直到清晨5時半，有在場警務人員向記者表示，由於恐防爆水管會導致天橋結構不穩，故須將天橋亦一併封閉，待檢查確定安全後始能重開。警方指，爆水管影響路面面積約30平方米。

運輸署於上午6時半宣布，因水管爆裂，荔枝角道(往旺角方向)近蝴蝶谷道的全線仍然封閉。於葵涌道(往旺角方向)及蝴蝶谷道(往荔枝角道方向)的車輛不能駛入荔枝角道(往旺角方向)。

受影響巴士第40、268X、63X、904、2A、6C、2X、32、42、30、50及795X號線須改道行駛。駕駛人士請考慮改用其他道路，例如荔枝角道。

「水退」後可見的士浸在大窿之中，整架翻轉。(李家傑攝)

「水退」後可見的士浸在大窿之中，整架翻轉。(李家傑攝)