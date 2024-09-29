東九龍總區成立「智蹤聯盟」　料年底前共派3000裝置防高危者走失

香港警務處東九龍總區於昨日9月28日（星期六）正式成立「智蹤聯盟」，並在將軍澳東港城舉行隆重的啟動禮及舉辦嘉年華攤位，吸引過千名市民到場參與。「智蹤聯盟」聯合警務處、醫管局、社會福利署、房屋署、關愛隊和善團力量，為高風險人士提供更全面的防走失服務。



警務處行動處處長陳東表示，智蹤聯盟的目標是在2024年底前，透過聯盟機構分發約3000個裝置予有需要家庭；同時，希望支持機構可以採用智蹤計劃概念，自行購入裝置或引入相關科技配合服務對象需要。陳續指， 「智蹤聯盟」形成的平台促進聯盟機構之間交流，一同編織更大的社會安全網 。

香港警務處東九龍總區於昨日9月28日（星期六）正式成立「智蹤聯盟」，並在將軍澳東港城舉行隆重的啟動禮及舉辦嘉年華攤位，吸引過千名市民到場參與。（警方提供）

「智蹤計劃」是東九龍總區與不同政府部門、地區關愛隊、善團及地區長者中心，針對有走失風險的認知障礙人士、精神上無行為能力人士（MIP）及特殊需要學童（SEN）而推出的計劃。計劃透過提供藍牙定位裝置，協助照顧者能夠迅速、準確地尋回走失的親人。

警務處行動處處長陳東表示，智蹤計劃自2022年推出，東九龍總區在翌年的認知障礙人士走失數字下降6%，充分說明計劃成效。（警方提供）

陳東表示，智蹤計劃自2022年推出，東九龍總區在翌年的認知障礙人士走失數字下降6%，充分說明計劃成效。計劃推出後，分別在2022年派出200個藍牙裝置，2023年派出300個。至於2024年年初至今，已派發高達1300個裝置，合共令超過1800個家庭受惠。支持機構方面，亦由2022年的19間，大幅增加到2024年的70間，證明計劃成功獲得各個界別及機構支持。

香港警務處東九龍總區於昨日9月28日（星期六）正式成立「智蹤聯盟」，並在將軍澳東港城舉行隆重的啟動禮及舉辦嘉年華攤位，吸引過千名市民到場參與。（警方提供）

本次啟動禮由警務處行動處處長陳東先生及東九龍總區指揮官羅越榮博士帶領，並由東華三院第二副主席曾慶業先生、仁濟醫院安老服務經理馮寶儀女士、智蹤大使愛比施慈善教育基金會創辦人黃林趣玲女士，以及香港國金獅子會前任會長辛建國博士等一眾榮譽嘉賓一同主禮。

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啟動禮同時宣布「智蹤大使計劃」，並委任愛比斯慈善教育基金創辦人及主席黃林趣玲女士和香港國金獅子會前任會長辛建國先生為「智蹤大使」。他們將以新身份繼續宣揚智蹤計劃，推動社會對於高危走失人士的關注和支援。

黃林趣玲表示，當初得悉計劃之時已覺得非常有意義，二話不說身先士卒，捐出藍牙定位裝置，並利用個人網絡，將計劃內容介紹到不同界別，並協助募捐裝置。她指會盡自己能力協助招募更多善團和機構加入智蹤聯盟。

辛建國則表示，香港人一向為善最樂，知道如此有意義的計劃一定會出心又出力。未來會繼續為智蹤計劃作宣傳，令更多人受惠。

香港警務處東九龍總區於昨日9月28日（星期六）正式成立「智蹤聯盟」，並在將軍澳東港城舉行隆重的啟動禮及舉辦嘉年華攤位，吸引過千名市民到場參與。（警方提供）

「智蹤聯盟」由70間支持機構組成，這些機構在捐贈、宣傳及派發藍牙定位裝置方面積極參與。透過這些聯盟機構的共同努力，未來將有更多有需要人士受惠，提升他們的安全和生活質素。「智蹤聯盟」的成立標誌著社會各界對保護高危走失人士的決心，展現了警務處在防走失工作上的努力，減低高危人士走失機會亦減輕照顧者的負擔。