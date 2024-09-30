昂船洲大橋底釣魚人士發現浮屍　證實為上周五跳橋失蹤者

昂船洲大橋橋底發現浮屍。周一（30日）凌晨1時許，有釣魚人士在昂船洲昂運路八號貨櫃碼頭岸邊垂釣，期間發現海邊有可疑物漂浮，立即用電筒照射，竟發現是一具人形物體，當時呈面向海、背部向天，相信為一名男子，但已無反應，立即報案求助。消防接報後迅即趕至現場，期間由蛙人落水將其救上船，惟證實已明顯死亡。



警方經調查後，證實死者為一名53歲姓丘男子，與日前墮橋男事主身份吻合。

消防蛙人於現場海面將事主救上潛水支援船，惟證實不治。(陳永武攝)

救援人員將事主遺體包裹，再交由警方接手調查，初步不排除事主為上星期五（9月27日）晚上，駕駛平治七人車到昂船洲大橋停下，再墮橋失蹤的男子，但仍需繼續調查確認身份。

發現浮屍的孫女士表示，她們昨日（周日/29日）晚上9時左右，到上址對開貨物裝卸區碼頭垂釣，並釣獲一些漁穫。直至事發時，他們起初以為有魚，於是用電筒照射海面，卻發現對開有一件「白色嘢」，起初以為是發泡膠，但細看之下卻有「兩支木棍」浸在水中（相信是腳），於是再改用另一支更強力的電筒，一照就看見了臀部，確認漂浮物是人，於是報警。

消防蛙人於現場海面將事主救上潛水支援船，惟證實不治。(陳永武攝)

對於見到屍體有否驚慌，她們直言：「唔係我哋害佢嘛，其實係幫咗佢，如果我哋唔係度，佢應該會漂入石躉入面。」她們邊報警邊執拾細軟，期間監視住屍體位置，大約5、6分鐘左右消防已到場。

上周五（27日）晚上10時22分，警方接獲昂船洲大橋職員報案，指發現一輛私家車停泊上址，車內沒有司機，救援人員接報到場，懷疑53歲邱姓男車主在上址跳橋，警方、消防處、海事處及飛行服務隊人員到場協助搜救，惟連日來均未有發現。

警方表示男事主姓丘，53歲。警方於凌晨1時50分接獲報案，指發現男事主在昂運路16號對開約10米海面漂浮。消防將事主救起，於現場證實死亡。警方在現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

消防蛙人於現場海面將事主救上潛水支援船，惟證實不治。(陳永武攝)

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