西貢棄35貓｜部分患病康復需一年　愛協﹕有意領養需明白健康問題

愛護動物協會上周五（27日）在社交平台發文，指在西貢區3日內接收35隻被遺棄的貓隻，有不同品種，包括唐貓、豹貓、緬因貓等，愛協對事件表件關注及報警求助。至今日（30日），愛協再發文交代貓隻的近況，指部分有不同程度的健康問題，康復或需要一年時間，希望尋找有照顧病貓經驗的暫養家庭。同時，愛協提醒，有意領養人士要明白貓隻有健康問題，「不過佢哋全部都值得一個永遠嘅家，亦都可以成為人類嘅最佳拍檔！」



愛護動物協會發文交代貓隻近況。(SPCA FACEBOOK)

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愛協今日指，35隻貓中，有27隻由愛協照顧，有不同程度健康問題，例如貓癬、貓感冒。有一些是比較嚴重長期病患，同時年紀不輕。愛協正努力為牠們治療，相信需要幾個月甚至以一年才可以慢慢康復。

愛協稱，若任何人有照顧病貓經驗，並可以提供到一個舒適環境，歡迎致電2232 5553，申請為貓貓提供一個暫養家庭。同時，愛協提醒有興趣領養人士，來自領養機構的動物未必會「完美」，很多時都有相當程度健康問題，「不過佢哋全部都值得一個永遠嘅家，亦都可以成為人類嘅最佳拍檔！」愛協亦歡迎考慮每月定期捐款予無家動物。

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愛護動物協會早前表示，連續3晚（9月24至26日），均接到匿名電話指西貢有貓隻被遺棄。愛協督察分別於9月24日救起14隻貓；9月25日救起13隻；再於9月26日救起8隻，共發現35隻貓。

貓隻在3個不同地方被發現，但全部地點均位於西貢。涵蓋的品種包羅萬有，包括唐貓、英國短毛貓、蘇格蘭摺耳貓、金吉拉貓、豹貓、暹羅貓、阿比西尼亞貓、德文捲毛貓、緬因貓等等。

愛協認為3宗個案「非常有可疑」，於是將事件通報警方及漁護署，要求進一步調查。愛協目前照顧其中27隻貓，漁護署則帶走26日救起的8隻貓。愛協指全部貓都非常親人，明顯原本有主人，但大部分貓有一些健康問題，例如貓癬同貓感冒，經過愛協獸醫團隊檢查及照顧後情況穩定。

貓隻在3個不同地方被發現，但全部地點址位於西貢。涵蓋嘅品種包羅萬有，包括唐貓、英國短毛貓、蘇格蘭摺耳貓、金吉拉貓、豹貓、暹羅貓、阿比西尼亞貓、德文捲毛貓、緬因貓等等。（愛協fb）

警方回覆《香港01》查詢稱，於9月27日接獲愛協報案，指於9月25日至27日共有35隻貓在西貢區內懷疑被遺棄。案件暫列為「遺棄動物」事件，已交由黃大仙警區動物罪案警察專隊調查，涉事貓隻則由愛協跟進處理。

漁護署則回覆表示，日前接獲伙伴動物福利機構報告，指該機構在西貢發現多隻懷疑遭遺棄的貓隻。該署於9月27日遂從有關機構接收其中8隻貓，並將其帶回漁護署轄下動物管理中心接受觀察。該署獸醫經檢查後發現貓隻健康大致正常。署方正向有關機構及相關部門了解事件，並按需要提供協助和作出適當跟進。