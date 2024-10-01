12歲女童隨家人城門水塘行山　遇馬騮強搶食物　手遭抓傷送院治理

荃灣今日（1日）發生馬騮襲擊人意外。事發下午3時許，警方接獲報案指，一名12歲女童在城門水塘遠足期間，被一隻野生馬騮襲擊，傷及手臂，由救護員送往瑪嘉烈醫院治理。 受傷女童由母親及妹妹陪同送院，左手需敷治包紮，清醒自行步入急症室。



據了解，事發時三母女、父親及朋友行山，首次行上述路段，背囊放有乾果等糧食。眾人走約三分之二路程後，突然被兩隻成年馬騮攔路搶奪食物，他們急忙丟棄食物逃走，惟慌亂間長女仍被馬騮抓傷左手。胞妹驚睹姊姊受襲，稱下次不敢再行此段山徑。

受傷女童由母親陪同送院，左手需敷治包紮。（王譯揚攝）

翻查資料，城門水塘過往亦曾有馬騮襲擊人意外。去年8月，一名男子到城門水塘行山時，突然被猴子襲擊，抓傷其腳部，相隔約半小時，事主另一名友人同樣被猴子抓傷腰部。去年12月， 一名22歲男子在城門水塘主壩附近遭一隻馬騮抓傷手虎口位，由救護車送往仁濟醫院治理。

城門水塘主壩（漁護署「郊野樂行」網站圖片）

另外，今年2月下旬，更有一名37歲男子到訪金山郊野公園，被猴子襲擊受傷，感染本港首宗人類感染猴疱疹病毒。

漁護署早前呼籲，市民遇到猴子時，切勿在猴子面前進食，同時亦應避免直視猴子的眼睛，以免被視為挑釁行為。當猴子靠近時，應該放慢腳步，與牠們保持適當距離，更不要靠近或接觸猴子。如市民曾接觸猴子或其排泄物，應立即用梘液和清水徹底洗手，以保持個人衞生。如不幸被猴子咬傷或抓傷，應立即尋求醫療協助。