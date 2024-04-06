猴疱疹病毒｜漁護署警方金山郊野公園打擊非法餵猴　將果斷執法

日前一名男子被金山郊野公園猴子襲擊受傷後確診染猴疱疹病毒，昏迷住院，漁農自然護理署指今日（6日）及明日（7日）聯同警方在金山及獅子山郊野公園進合聯合行動，針對有猴子聚集的地方向遊人派發小冊子，提醒他們遇到猴子時應注意的事項，並打擊非法餵飼猴子和其他野生動物。漁護署指，去年對196名涉及非法餵飼野生動物的人士採取執法行動，並強烈呼籲市民不要餵飼猴子。



漁護署人員今日（6日）在金山郊野公園向遊人派發小冊子，提醒他們遇到猴子時應注意的事項，並打擊非法餵飼猴子和其他野生動物。（漁護署提供）

漁護署發言人表示：「香港有約2 000隻猴子，主要分布在金山、獅子山和城門郊野公園。由於過往被人餵飼，令部分猴子失去了懼怕人類的本性，並會向人取食及造成滋擾。一般情況下，如果猴子認為沒有食物提供，牠們是不會騷擾人的。因此，當市民發現有猴子在附近出現時，除了切勿在猴子面前進食，應把食物或膠袋收妥，不讓猴子見到；亦不應盯視猴子，因為眼神接觸對猴子來說是一種挑釁行為。遇有猴子靠近時應放慢腳步，與牠們保持距離及靜靜地前行，切勿走近或接觸猴子。」

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發言人重申，根據現行《野生動物保護條例》（第170章），非法餵飼猴子等野生動物，一經定罪，最高可被判罰款10,000元。去年，漁護署對196名涉及非法餵飼野生動物的人士採取執法行動，涉及非法餵飼猴子的有167人，當中110人已被定罪，並被判罰款$300至$3,000不等。漁護署強烈呼籲市民不要餵飼猴子，除觸犯法例外，亦會改變猴子的生活習性，令猴子依賴人類提供食物，對市民造成滋擾。

漁護署指，已在相關郊野公園豎立警告牌或掛上大型橫額，提醒遊人不要餵飼猴子。此外，漁護署人員每天巡邏相關郊野公園，亦會因應需要加派人手於夜間或假日巡邏，一旦發現有人違例餵飼猴子和其他野生動物，會果斷執法。市民如被猴子滋擾，可致電1823通知漁護署跟進；如遇上危急情況，請立即致電999報警求助。