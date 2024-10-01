油麻地奪命工傷｜遺屬愁過中秋久未平伏　姊盼目擊者提供資料影片

9月12日油麻地貨物起卸區發生奪命工業意外，一名29歲姓李男工人協助落貨期間，遭重達1.7噸的石熱焗爐壓死。李姊今日（10月1日）在facebook群組發帖，形容胞弟「走得不明不白」，家人在弟弟離世後，一直情緒低落，「中秋又係咁樣過，今日紅日又係咁樣過」。她呼籲當日意外目擊者可向她提供資料或拍到事發經過的車cam片段，讓家人可以知道真相，「幫細佬取回公道」。



油麻地貨物起卸區9月12日發生奪命工業意外，一名工人被重達1.7噸的石熱焗爐壓斃。現場所見，一輛貨車的尾門打開，車尾位置有一部唧車和巨型貨物；貨物有鐵架和木框等。（黃學潤攝）

姊：疑弟弟的跟車拍檔被僱主「收埋咗」

李姊在帖文中提到，目前只能透過事發當日與弟弟拍檔的跟車工人口供，初步得知事件經過。她今午接受《香港01》電話訪問，一開始談及弟弟的意外便不禁哽咽。

她指出，雖然跟車工人事發當日有向警方錄取口供，亦曾到過醫院，但不久已離開，一直再無現身，亦無參與胞弟的路祭。李姊引述弟弟的僱主稱，該名跟車工人仍有上班，質疑是「老細將佢收埋咗，無再畀佢出嚟交代（事件）。」

死者胞姊在facebook發帖，呼籲目擊者可向她提供資料或車cam片段。（大埔人大埔谷fb截圖）

姊批：僱主卸責指「細佬自己攞嚟做」

李姊批評，弟弟的僱主推卸意外責任，聲稱涉事搬運工作是「細佬自己攞嚟做」，但以她所知，該項工作是由弟弟的僱主承接，再安排弟弟負責。

至於意外是如何發生？李姊說，從不同傳媒報道見到，涉事貨車尾板懷疑有傾斜；但意外後的照片顯示，貨車尾板「仲係90度角」，她希望可以知道如尾板確實曾經傾斜，是因為有人按掣造成，還是焗爐跌下時造成，或是有其他原因導致。

油麻地貨物起卸區9月12日發生奪命工業意外，一名工人被重達1.7噸的石熱焗爐壓斃。當日現場所見，涉事貨車尾門打開，車尾位置有一部唧車和巨型貨物。

盼附近車輛及船隻提供cam片

她又提及，從現場相片見到，事發時該處有兩架物流車輛，但由於警方圍封現場調查時，該兩車已駛走，故不知道兩車會否有車cam拍攝到弟弟出事經過。另外，以她所知，曾有一艘泊於意外現場附近的船，相信有攝影機拍攝到事發位置；但現場本身設置的閉路電視，據悉則在事發時剛好損壞未能拍攝。

油麻地貨物起卸區9月12日發生奪命工業意外，一名工人被重達1.7噸的石熱焗爐壓斃。（黃學潤攝）

一家愁過中秋 「最後一面」腦海翻滾

奪命工業意外發生當日，距離中秋節不足一星期，死者家屬在醫院驚聞噩耗相擁而哭，場面令人心酸。事發至今接近三周，李姊形容這段期間家人「情緒唔係好好‥‥‥中秋又係咁樣過，今日紅日又係咁樣過。我哋最後個印象就係，記得佢（弟弟）成個頭都係血嚟㗎囉，塊面黐咗塊紗布，塊紗布入面都係血，成個印象、最後個印象喺醫院見佢就係咁喇」。她說家人不斷想起弟弟的意外，「覺得佢好冤枉」。

案發於9月12日，29歲男事主在油麻地貨物起卸區男被石熱焗爐壓中，送院搶救後不治。（黃學潤攝）

李姊形容，現時對事發經過有太多說法，警方、當日陪伴弟弟到醫院的同事、以至弟弟的老闆所說都有不同，她因此在網上發帖求助，希望目擊者可以提供資料或車cam片段，讓家人可以搞清楚到底是人為疏忽、還是其他原因導致意外，讓真相可以水落石出。

李姊表示，如目擊者有相關資料可以提供，可以透過facebook聯絡她（帖文連結：https://www.facebook.com/groups/taipogroup/posts/1076307160557326/）。

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工業傷亡權益會總幹事蕭倩文稱，一直跟進李家的個案，並指今次事故明顯屬工傷，「喺真相上面，當然希望愈多資料愈好。」工權會會繼續與勞工處及警方跟進事件，如要最清楚地知道意外經過，或要待勞工處就相關安全條例提出檢控時開庭審訊；若就意外召開死因庭，亦可以知道意外的更多詳情。

據了解，死者公司在意外後有發放恩恤金；而工權會亦有協助家屬申請相關基金或代收善款。市民如有意外該資料提供，亦可聯絡工權會（電話：2366 5965）。