48歲化驗師駕Tesla　邀夜歸女搭順風車　車上灌醉再非禮被捕

周日（9月29日）凌晨，一名男子藉着用順風車送回家為由，在中區一帶兜搭消遣過後的女子，並在車程期間提供酒精，趁受害人不勝酒力進行非禮行為。中區警區人員透過翻查大量閉路電視後，於今日（10月2日）以「猥褻侵犯」罪拘捕一名48歲本地男子。據悉，被捕男子任職職業化驗師，事發時駕駛Tesla私家車。



警方翻查閉路電視拘捕一名48歲男子。（羅日昇攝）

9月29日凌晨4時許，女受害人於中區一帶消遣後獨自回家，等候交通工具期間被一名駕駛Tesla私家車的男子兜搭，男子用順路作藉口送受害人回家，邀請受害人上私家車，並在途中提供酒精飲品予受害人飲用，趁受害人不勝酒力時非禮受害人。據知，受害人被送到港島區住所後，因醉酒感不適，回家休息，至翌日（30日）才報案。

中區警區刑事調查隊第2隊偵緝督察姚藹柔交代案件。（羅日昇攝）

中區警區刑事調查隊第2隊偵緝督察姚藹柔表示，警方翻查大量閉路電視，鎖定目標車輛及被捕人身份，於今日下午於油尖旺區以「猥褻侵犯」罪拘捕一名48歲本地男子，並檢獲犯案時穿着的裝束及搜查被捕男子的私家車。據知，警方初步相信被捕男子暫只涉及上述案件，調查仍在進行中。

案中被捕人以順路為藉口誘騙受害人上車，警方呼籲市民提高警覺，切勿上陌生人車輛，在飲酒消遣後，亦應避免一個人離開，盡量與朋友同行。根據第200章《刑事罪行條例》第122條，猥褻侵犯自嚴重罪行，最高可判監10年。