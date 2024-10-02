籃球教練向11男索裸照兼非禮6人　認收手淫片等有成功感囚57月

籃球教練疫情期間叫11名14至16歲的男生向他發裸照，後來更邀請多名男生單到其家按摩乘機為他們手淫。教練早前承認20項涉及非禮及妨礙司法公正的罪名，案件今（2日）在高院判刑。法官引述報告指，被告因性好奇而犯案，他收到事主的裸照及手淫片段有成功感，重犯機會屬中等偏高，判他入獄4年9個月。



被告認非禮等20罪涉及11名男生

被告何俊頴（29歲），承認20項控罪，包括7項煽惑16歲以下兒童作出嚴重猥褻作為、6項非禮、4項向16歲以下兒童作出猥褻作為、2項意圖妨礙司法公正而作出一連串有妨礙司法公正傾向的作為罪，及1項促致未滿18歲的人製作色情物品罪，涉及11名男中學生A至K，他們年齡介乎14至16歲。

被告何俊頴在高等法院承認非禮及妨礙司法公正等20罪，被判囚4年9個月。(黃浩謙攝)

男童A至今仍受困擾須接受輔導

法官引述11名事主的創傷報告指，男童A因事件感情緒困擾，不時會回想事件，難以集中精神。另A對他人的觸碰較為敏感，不願談及件，須持續接受心理輔導。除了A以外，餘下10名男事主未因事件承受長遠的心理創傷。

被告無心理疾病亦無戀童傾向

被告的精神和心理報告則指，被告並無心理方面的疾病，沒有證據顯示他有戀童傾向，他對性好奇而犯案，案發時他從事主收到裸照及手淫片段，會從中獲得成功感，其重犯機會屬中等偏高。

被告以其籃球教練身份犯案

法官判刑指，案件涉及嚴重的違反誠信，被告利用自己籃球教練的身份犯案。部份事主案發時對於被告的要求表現反感和抗拒，但出於對被告的信任而照做。

犯案時間長達3個月

法官續指，被告和事主之間存在年紀差異，犯案時間長達3個月，涉及多名受害人和大量影像，但考慮到事件不涉暴力，沒有證據顯示被告曾上傳照片至網上，或與他人分享，且大部分事主未因而承受長遠的創傷，最終就20罪判被告囚4年9個月。

以觀察肌肉發展為名要求上傳裸照及手淫片

案情指，被告案發時是11名男事主的籃球教練。被告疫情期間吩咐學生在家中自行鍛煉，約於2022年1月尾起，持續要求男學生A、B、C、F、G、H、I和J自拍裸照發送給他，稱要觀察學生的肌肉發展。被告更曾要求C拍攝其手淫至射精的片段，聲稱這是為了提升C的運動表現。在2022年2月至4月間，C至少發送了逾75張不同角度的裸照予被告。

曾為當中6事主手淫

被告又曾多次邀請男學生到其家中，單獨邀請男童A、B、C、E、F及H進入房間接受按摩，要求他們全裸躺在床上，又多次趁機觸碰學生的陰莖，並在他們反抗下為對方手淫。被告另曾在地鐵車廂及籃球場，突然觸摸D的陰莖。此外，有一次在球場更衣室，被告聲稱不喜歡止汗劑的味道，突然搶去K手中的止汗劑，拉下K的內褲，並將止汗劑噴至K的陰莖數秒。

被告曾要求兩名事主刪除裸照

男學生A事後感情緒失落，向母哭訴要退出籃球隊，並透露被告迫他拍裸照，從而揭發事件。被告最後於2022年5月被捕，但在此前曾要求兩名男學生刪除手機內的裸照。

案件編號：HCCC 341/ 2023