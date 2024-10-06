國泰客機原定香港飛往紐約　疑遇突發事件　轉飛羽田機場急降

原定飛往美國紐約的國泰航空客機由香港出發後，懷疑途中遇到突發事件，需緊急降落日本東京羽田機場。



根據航班動態網站「Flightradar24」和機管局網站資料，CX840航班原定本港時間昨日（5日）下午4時15時起飛，隨後改為同日下午5時半左右出發，預計紐約當地時間本月5日晚上8時35分抵達甘迺迪機場，但去到札幌對開高空時折返，在日本東京當地時間本月6日凌晨1時40分左右抵達羽田機場，飛行時間大約7小時，目前仍然未能起飛。

國泰航空表示，10月5日從香港啟程前往紐約甘迺迪機場的CX840航班，於飛行途中因一名旅客身體不適，而需要轉飛東京羽田國際機場。航機於10月6日當地時間1時44分安全降落，機場人員隨即安排該旅客送院治理。

由於須遵守香港民航處就機組人員運作及休息時間的法定要求，航機需於當地停靠過夜。國泰航空隨即為其他旅客提供協助及安排酒店住宿。CX840航班預計將於當地時間今晚9時20分，重新啟程前往紐約甘迺迪機場。

國泰航空指出，乘客和機組人員的安全是國泰航空的首要考慮，並謹就事件對受影響的顧客深表歉意，感謝他們的理解及體諒。

CX840航班去到札幌對開高空時折返，抵達日本東京羽田機場。（Flightradar24網站截圖）

涉事CX840航班使用空中巴士A350客機，上月2日，國泰一架由香港飛往蘇黎世的A350空中巴士客機，編號CX383航班，發動機起火，起飛約一小時後折返降落，事件中無人受傷，飛行員曾一度通報MAYDAY緊急情況，隨後降級。

國泰航空。（資料圖片/黃浩謙攝）

國泰航空同日公布機隊48架空中巴士A350航機中，發現部份引擎零部件故障，即時停飛檢測及維修，上月4日確認其中15架需要更換引擎輸油管，去到上月7日，國泰指出旗下A350 營運機隊的維修進度理想，已按計劃完成並投入服務。