國泰客機原飛紐約急降羽田機場　國泰﹕飛行期間旅客身體不適送院

昨日（5日）下午原定飛往美國紐約的國泰航空CX840客機由香港出發後，疑因突發事件，需緊急降落日本東京羽田機場。



國泰航空回覆指，因飛行途中有旅客身體不適，需轉飛羽田機場，到埗後該名旅客已被立即送院治理，航班預計將於東京當地時間今晚（6日）9時20分，重新啟程前往紐約甘迺迪機場。



CX840航班去到札幌對開高空時折返，抵達日本東京羽田機場。（Flightradar24網站截圖）

CX840航班原定本港時間昨日（5日）下午4時15時起飛，隨後改為同日下午5時半左右出發，預計紐約當地時間（5日）晚上8時35分抵達甘迺迪機場，惟航班飛至札幌對開高空時折返，並於東京當地時間（6日）凌晨1時40分左右抵達羽田機場，目前仍然未能起飛。

國泰航空回覆查詢，指10月5日從香港啟程前往紐約甘迺迪機場的CX840航班，於飛行途中因一名旅客身體不適，而需要轉飛東京羽田國際機場。航機於10月6日當地時間1時44分安全降落，機場人員隨即安排該旅客送院治理。

由於須遵守香港民航處就機組人員運作及休息時間的法定要求，航機需於當地停靠過夜。國泰航空隨即為其他旅客提供協助及安排酒店住宿。CX840航班預計將於當地時間今晚9時20分，重新啟程前往紐約甘迺迪機場。

國泰航空指出，乘客和機組人員的安全是國泰航空的首要考慮，並謹就事件對受影響的顧客深表歉意，感謝他們的理解及體諒。

國泰航空CX840航班由圖香港國際機場出發往美國紐約，因飛行途中有旅客身體不適，需轉飛羽田機場。（Reuters）

國泰航空表示，10月5日從香港啟程前往紐約甘迺迪機場的CX840航班，於飛行途中因一名顧客身體不適，而需要轉飛東京羽田國際機場。航機於10月6日當地時間1時44分安全降落，機場人員隨即安排該顧客送院治理。

由於須遵守香港民航處就機組人員運作及休息時間的法定要求，航機需於當地停靠過夜。國泰航空隨即為其他顧客提供協助及安排酒店住宿。CX840航班預計將於當地時間今晚9時20分，重新啟程前往紐約甘迺迪機場。

國泰航空指出，乘客和機組人員的安全是國泰航空的首要考慮，並謹就事件對受影響的顧客深表歉意，感謝他們的理解及體諒。