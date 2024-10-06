14歲老狗背部潰爛皮開肉裂　狗主疑家傭所為報警：咁老嘅狗你都整

北角揭發虐狗案。今日（6日）傍晚6時51分，警方接獲一名男子報案，指懷疑其狗隻被家傭用熱水淋傷，警方現正調查事件。飼主賴先生向《香港01》表示，其愛犬「阿皮」已年屆14歲，昨晚發現其背部皮膚有血水滲出，初時以為傷口「一細撻」，惟今日獸醫為其剃毛，竟發現有多個傷口及脫皮，部份如手掌般大，醫生估計除了熱水、亦有機會是腐蝕性液體造成。賴先生疑家中菲傭所為及報警，心痛稱：「係咪好過份？咁老嘅狗你都整！」



「阿皮」背部滿佈傷口，部份如手掌般大。（羅日昇攝）

14歲「阿皮」為迷你都柏文，雄性，約一呎長。居於筲箕灣的主人賴先生稱，由於他及妻子均需外出工作，交由菲傭負責照顧「阿皮」及家中幼女。

賴先生表示，「阿皮」雖然早幾天起一直肚屙，但狀態尚可，亦能進食。但昨日發現「阿皮」身上有血水滲出，為它擦乾時發現「一細撻」傷口，今日遂帶他到北角的24小時動物醫院求醫，當醫生為牠剷毛檢查傷口時，「越剷啲毛越多，傷口越大，背隻甩埋皮。」賴先生此時才發現愛犬身上有如此大的傷口，「佢（阿皮）謝晒皮！」

飼主賴先生展示「阿皮」的照片。（羅日昇攝）

賴先生引述醫生指，傷口有可能是滾水、亦有可能是腐蝕性液體造成；他其後報警求助，並請醫生寫下書面陳述，解釋傷口造成原因。惟賴先生稱，家中有漂白水、滴露等不同液體，未能確定是否有關。

賴先生指，家傭今年1月30日方到港工作，表現「麻麻哋」。上星期她曾提出12月時返回菲律賓，但賴先生表示，她工作未滿一年，要到履行完合約方能歸家，當時雙方關係稍轉緊張，今日便揭發「阿皮」受傷。賴先生引述醫生指，「阿皮」身上傷勢要在出事後4至7天方顯露，由於兩件事時間吻合，故他對工人姐姐起疑。

賴先生昨晚（5日）為「阿皮」處理傷口時，只見「一細撻」傷口。（羅日昇攝）

由於今日為星期日，家傭放假外出未有回家，賴先生嘗試聯絡無果，他已聯絡愛護動物協會求助。

警方表示，今日（6日）傍晚6時51分，警方接報指一隻14歲的狗，背部發現一處0.5吋乘0.5吋的傷口，疑被家傭以熱水淋到造成，案件交由東區警區刑事調查小隊第四隊跟進。