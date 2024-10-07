Uber男司機西隧口前突暈倒　內地女乘客跑往加氣站求救

西環發生駕駛人士昏迷意外。周一（7日）凌晨2時許，一輛私家車沿干諾道西往西隧口九龍方向行駛，期間車上男司機據報身體不適，將車駛至近水街加氣站對開，並停在慢線打算落車休息，惟突然昏倒。



車上兩名內地女乘客見狀大驚，立即跑往加氣站向職員求救。加氣站職員代為報案，救護員迅即趕至現場，發現涉事司機昏迷不醒，立即進行急救並送往瑪麗醫院，惟仍在搶救當中。

警員封鎖現場調查。(李家傑攝)

消息稱，男事主為Uber司機，當時正接送兩名女乘客，由蘭桂坊前往機場，惟途至西隧口前突然不適並暈倒。該兩名女乘客隨即跑入加氣站，用普通話向加氣站女站長求助。女站長立即報案，由於消防及救護車很快到達現場，所以職員亦未及施以急救。就現場所見，地面遺下一些急救用品。

警員檢查涉事私家車。(李家傑攝)

警方接報到場調查，案件列作「有人暈倒」跟進。警方表示，男事主姓高，57歲，本身患有身體病記錄。