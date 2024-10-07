14歲迷你都柏文犬背部潰爛　警拘35歲菲傭涉虐畜　曾與僱主爭執

筲箕灣揭發懷疑虐狗案。昨日（6日）傍晚6時51分，警方接獲一名男子報案，指懷疑其狗隻被家傭用熱水淋傷。狗主賴先生向《香港01》表示，其迷你都柏文犬「阿皮」已年屆14歲，昨晚發現其背部皮膚有血水滲出，初時以為傷口「一細撻」，惟經獸醫為其剃毛，竟發現有多個傷口及脫皮，部份如手掌般大，醫生估計除了熱水，亦有機會是腐蝕性液體造成。賴先生懷疑是家中菲傭所為致電報警，他心痛稱：「係咪好過份？咁老嘅狗你都整！」



警方於今日凌晨時分，在賴先生位於筲箕灣金華街的寓所，拘捕其35歲的菲律賓籍女傭Agunos涉嫌虐畜。據了解，主僕二人較早時因為假期安排曾發生爭執。



飼主賴先生展示「阿皮」的照片。（羅日昇攝）

警方回覆指，於6日晚上6時51分接獲金華街5至7號一單位住戶報案，指發現其狗隻身上有傷痕，懷疑曾被人不恰當對待。警員接報到場，經初步調查，案件列「殘酷對待動物」，交由東區警區刑事調查隊跟進。人員經進一步調查後，於10月7日在柴灣區拘捕一名35歲外籍女子，涉嫌「殘酷對待動物」，她現正被扣留調查。

賴先生昨晚（5日）為「阿皮」處理傷口時，只見「一細撻」傷口。（羅日昇攝）

據了解，狗主帶狗狗到動物診所進行例行檢查時，由診所職員發現牠背部有一個約10厘米乘10厘米的燙傷傷口，並相信是人為所致。由於狗隻是由女傭照顧，狗主於是報警。而主僕二人較早時因為假期安排曾發生爭執，警方以虐畜拘捕女傭。受傷狗隻現正在診所接受治療，狗主亦解僱女傭。