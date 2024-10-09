海關一連兩日偵破3私煙案　檢$580萬私煙拘5人

香港海關一連兩日（8至9日）分別在葵涌、黃大仙及屯門搗破3宗懷疑私煙分銷案件，檢獲共逾128萬支懷疑私煙，估計市值共約580萬元，應課稅值共約424萬元。行動中，海關拘捕5人。



海關在葵涌葵喜街一輛貨車上，搜獲約127萬支懷疑私煙。（海關提供）

首宗案件中，海關人員昨日（8日）傍晚在葵涌一帶進行反私煙行動，在葵喜街路邊截查兩輛貨車，於其中一輛貨車上搜出約127萬支懷疑私煙，並拘捕兩名30歲及46歲、正在搬運貨物的男子，分別報稱司機及物流工人。經初步調查後，海關人員當場再拘捕一名31歲報稱無業的女子作進一步調查。海關仍在調查該批香煙的來源及去向。3名被捕人現正保釋候查。

海關在黃大仙下邨附近一間士多檢獲約4,500支懷疑私煙，拘捕該店負責人。（海關提供）

第二宗案件中，海關人員今早（9日）在黃大仙進行反私煙行動，在黃大仙下邨附近一間士多內檢獲約4,500支懷疑私煙，並拘捕一名44歲男店舖負責人。該名被捕男子已被落案控以「處理應課稅品條例適用的貨品」罪，10月23日在九龍城裁判法院提堂。

黃大仙下邨一間士多涉嫌將私煙混雜已完稅香煙，蒙混過關向顧客發售。（黃學潤攝）

黃大仙下邨一間士多涉嫌將私煙混雜已完稅香煙，蒙混過關向顧客發售，44歲士多負責人被捕。（黃學潤攝）

至今日下午，海關稅收調查科人員於屯門菁田邨進行反私煙行動巡邏，截查一名38歲男子，並在他手持的膠袋內，檢獲約400支未完稅香煙，及後在他駕駛的私家車内，再檢獲1.4萬支未完稅香煙，估計市值約6.3萬元，應課稅值4.6萬元。稅收罪案調查第二組高級調查主任黃俊維表示，被捕男子為登記車主，他擔任派送私煙的角色。

海關在屯門菁田邨進行反私煙巡邏，拘捕一名38歲男子。（林振華攝）

海關會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對儲存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。