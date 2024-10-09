黃大仙士多魚目混珠　私煙混完稅煙正價出售　海關拉44歲老闆

海關繼續打擊私煙活動，突擊搜查黃大仙啟德花園商場一間士多，揭發有人將私煙混入已完稅香煙出售，魚目混珠；行動中檢獲4,300支私煙，價值$19,000，士多男負責人被捕。



海關圍封士多調查。（黃學潤攝）

海關稅收罪案調查科調查主任龔卓烽稱，海關根據情報分析及調查，今日（9日）早上10時突擊搜查黃大仙彩虹道啟德花園地下一間士多，在店內搜出4,300支懷疑私煙，總值19,000元，應課稅值14,000元，並拘捕44歲男負責人。

龔續稱，該批私煙涉及多個不同牌子，相信有人混集已完稅香煙，蒙混過關，以正價向顧客發售。他提醒巿民要光顧信譽良好的店舖，留意包裝有否印上香港特區政府健康忠告標記，與及HKDNP（Hong Kong Duty Not Paid）字樣，以免誤墮法網。

私煙涉及多個不同牌子，相信有人混集已完稅香煙，蒙混過關向顧客發售。（黃學潤攝）

海關提醒巿民要光顧信譽良好的店舖，留意包裝有否印上香港特區政府健康忠告標記等，以免誤墮法網。。（黃學潤攝）

私煙涉及多個不同牌子，相信有人混集已完稅香煙，蒙混過關向顧客發售。（黃學潤攝）

私煙涉及多個不同牌子，相信有人混集已完稅香煙，蒙混過關向顧客發售。（黃學潤攝）

私煙涉及多個不同牌子，相信有人混集已完稅香煙，蒙混過關向顧客發售。（黃學潤攝）

任何人處理、管有或售賣未完稅香煙，均屬違法，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁兩年。巿民如有懷疑，可致電海關24小時熱線1828080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報。