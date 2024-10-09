新裝單位塌牆壓死貓｜消委會促確保掛牆裝置安全　不評論個別個案

一名貓主昨日（8日）在facebook群組張貼長文，痛斥裝修公司施工失誤，導致電視牆塌下壓死其愛貓「阿布」，帖文引起各界關注。涉事裝修公司「品味．空間 Taste Interior Design」設計總監事後拍片回應事件，並鞠躬道歉，又稱當日公司即時派員到場了解，打算提供傢俬重組及維修服務。但當時客戶非常哀傷，拒絕傢俬更換和維修。



消費者委員會回覆《香港01》查詢時表示，消委會不評論個別投訴個案，但提醒商戶必須確保裝修工程符合安全要求，尤其涉及掛牆裝置，必須確保裝置穩固及安全，以免導致任何意外或造成損壞。



涉事電視牆櫃整塊跌下，可見僅得兩口螺栓。（圖片來源：FB「Chris AuYeung/天下貓貓一樣貓群組」）

事緣貓主Chris於昨日下午，在facebook「天下貓貓一樣貓群組」上張貼一則長文，指其愛貓「阿布」因裝修失誤慘死命喪黃泉，同時帖文附有數張圖片，包括其愛貓生前照片、身亡後做告別儀式的圖片、以及一張其寓所塌電視牆櫃的相片等。而該塌電視牆的相片中可見，該電視牆背後僅有兩枝螺栓，而家居牆身亦只有該原本嵌入該兩枝螺栓的小孔。

8歲家貓阿布生前相片。（圖片來源：FB「Chris AuYeung/天下貓貓一樣貓群組」）

貓主於帖文中直言，無法原諒涉事的裝修公司，皆因該公司除了沒有確保安全外，事後更連正式道歉也沒有，亦隻字不提其家貓被壓死：「作為『專業』的裝修公司，我覺得佢地應該知道點樣『正確』『安全』咁裝電視牆櫃，應該重視每一個細節，應該確保一切安全，但佢地（哋）無！佢地（哋）敷衍了事，甚至在施工中連基本的螺絲都無安裝，就係佢地既（嘅）疏忽，我唔喺屋企嘅時候成幅電視牆喺冧咗落嚟，砸死咗我的阿布。」

吳姓設計總監拍片回應事件。（「品味．空間 Taste Interior Design」fb專頁影片截圖）

至晚上11時許，涉事裝修公司吳姓設計總監同時拍片回應事件。他多次向涉事客戶作出公開道歉，同時起身鞠躬。吳指出，從來沒有發生類似事件，收到涉事客戶通知指，圍身板塌下導致一隻小動物喪生，公司即時派員到場了解，打算提供傢俬重組及維修服務。但當時客戶非常哀傷，拒絕傢俬更換和維修。公司通知當時負責安裝的師傅到場跟進，「安裝師傅都落淚，並且實地作出致歉」，自發向客戶提出2萬元賠償。

吳續稱，公司一直跟進和涉事客戶保持緊密聯繫，目前尚未清楚意外成因，客戶亦表示賠償金額未達到要求，所以未能達成共識。意外發生後，同事情緒同受影響，包括出現失眠等徵狀，近日大量網民討論事件，吳強調「冇人想今次事件發生」，希望客戶繼續支持。