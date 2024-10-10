海關搗旺角零售店及油麻地儲存倉　檢$82萬冒牌波鞋及衣服拘兩男

香港海關於上周四（3日）及昨日（9日）在旺角購物熱點採取特別行動，打擊售賣冒牌物品，共檢獲約1,100件懷疑冒牌衣服和運動鞋，估計市值約82萬元。行動中，海關拘捕兩名分別為31歲及52歲的男子，他們現正保釋候查；案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。



海關表示，早前接獲舉報，指旺角有兩間零售店鋪售賣懷疑冒牌服飾。經深入調查及在商標持有人的協助下，人員於上周四及昨日採取執法行動，突擊搜查兩間位於旺角的店鋪及油麻地一個商業大廈內的儲存倉庫，檢獲該批懷疑冒牌物品。

海關搗破旺角兩間零售店鋪及油麻地一個儲存倉庫，檢獲1,100件懷疑冒牌波鞋及衣服，市值82萬元。（海關提供）

海關提醒消費者應光顧信譽良好的店鋪，如對產品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。商戶於採購物品時亦應小心謹慎，因售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

海關搗破旺角兩間零售店鋪及油麻地一個儲存倉庫，檢獲1,100件懷疑冒牌波鞋及衣服，市值82萬元。（海關提供）

海關搗破旺角兩間零售店鋪及油麻地一個儲存倉庫，檢獲1,100件懷疑冒牌波鞋及衣服，市值82萬元。（海關提供）

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報售賣懷疑冒牌物品。