海關打擊冒牌物品　冚旺角小販檔搗樓上倉　檢$360萬貨拘兩女

海關早前進行巡查期間，發現市面小販攤檔售賣冒牌物品，經商標持有人協助下，海關一連6日（20至25日）採取突擊行動，掃蕩25個位於旺角通菜街固定小販攤檔，並搗破一個鄰近樓上冒牌物品儲存倉，檢獲最少8,500件冒牌物品，包括手袋、銀包及耳機，估計市值逾360萬元。



行動中，海關拘捕兩名分別35歲及41歲女子，涉嫌違反《商品說明條例》，兩人均為攤檔負責人。被捕女子會被帶北角海關總部作進一步調查，案件仍然在調查當中，不排除有更多人被捕。



香港海關版權及商標調查科高級調查主任范卓怡交代案件。（曹德熙攝）

香港海關版權及商標調查科高級調查主任范卓怡指，內地國慶黃金周將至，海關會繼續加強巡查以及採取執法行動，嚴厲打擊售賣冒牌物品。海關提醒，消費者應光顧信譽良好的商舖，如有懷疑應向商標持有人及其代理商查詢。海關亦提醒商戶，切勿售賣冒牌物品，採購物品時應小心謹慎。

海關拘捕兩名女子，兩人均為攤檔負責人。（曹德熙攝）

售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。 根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。 一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑冒牌活動。