警油尖打擊無牌賣酒和非法活動　檢獲$40萬毒品和酒類飲品拘8人

警方表示，油尖警區特別職務隊、油尖警區反三合會行動組、尖沙咀分區雜項調查隊及油麻地分區雜項調查隊，昨日（10日）在區內進行代號「戰馬」的聯合行動，打擊區內無牌賣酒及酒吧內的非法活動，總共拘捕8人。



警方拘捕涉案男子。（警方提供）

當中，警員凌晨突擊搜查尖沙咀山林道1間樓上酒吧，並檢獲2支伸縮棍，約286克懷疑氯胺酮，約143克懷疑霹靂可卡因，78粒懷疑搖頭丸，565克俗稱「Happy粉」的懷疑混合毒品及443粒懷疑硝甲西泮，合共市值約40萬元。41歲本地男負責人，以及年齡介乎26歲至45歲的3男1女本地職員，均涉嫌「販運危險藥物」及「藏有攻擊性武器」被捕。

警方拘捕涉案男子。（警方提供）

此外，警員同日下午派員喬裝顧客到油麻地吳松街一所餐廳，於餐廳內檢獲約值8,000元的酒類飲品。36歲本地男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。

另外，人員今日（11日）凌晨突擊搜查金馬倫道1間懷疑無牌樓上酒吧，並於酒吧內檢獲約6,000元的酒類飲品。30歲女負責人及34歲外籍男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。