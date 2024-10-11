秀茂坪七旬婦捱紅VAN撞重創留醫一日亡　司機控酒駕危駕明年提堂

本周三（9日）一名73歲姓陳老婦在秀茂坪一個行人過路處過馬路時，遭一輛紅色小巴撞飛，老婦重傷昏迷送往伊利沙伯醫院搶救，惟翌日（10日）晚上10時30分終證實不治。涉事54歲姓吳小巴司機，事發當日因未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」及「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」被警方拘捕。他已被暫控一項「酒後駕駛」罪及一項「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」罪 ，案件將於2025年1月2日上午在觀塘裁判法院提堂 。



事主腳流血受傷，一隻鞋飛脫數米外，地上遺下一條血路。（香港交通及突發事故報料區/畢爾包圖片）

老婦昏迷，救援人員到場將她送往伊利沙伯醫院搶救。（馬耀文攝）

事發於周三（9日）下午1時23分，一名73歲姓陳老婦在秀茂坪曉光街及秀明道交界處一個行人過路處過路時，一輛紅色小巴沿曉光街駛至，右邊車頭撞倒老婦，令她飛彈約2米，倒臥在小巴車尾。老婦昏迷送往伊利沙伯醫院搶救。54歲姓吳小巴司機曾飲酒，事發後未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」及「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」被警方拘捕，正被扣查。據了解，事發時交通燈轉為綠燈，小巴開車後撞到老婦。

運輸署回覆《香港01》查詢表示，關注事件，並已聯絡有關紅色小巴商會跟進，提醒小巴司機必須時刻注意道路安全，切勿酒後駕駛。案件仍處於警方的調查中。

小巴司機涉醉駕及危險駕駛導致他人身體嚴重受傷被捕，案件2025年1月提堂。（黃學潤攝）

小巴司機未能通過酒精呼氣測試，警方以涉嫌酒後駕駛及危險駕駛導致他人身體嚴重受傷將他拘捕，案件2025年1月提堂。（黃學潤攝）