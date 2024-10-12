警一連兩日新界南交通執法拘15男涉多罪　扣留4部懷疑改裝車輛

警方新界南交通部執行及管制組特遣隊人員，一連兩日（10日至11日）在區內主要幹道設置路障及重點巡查酒吧區，截查可疑車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試，打擊相關罪行。行動中，警員一共拘捕15名男子，並扣留4部懷疑改裝車輛作進一步檢驗。



15名被捕男子（17歲至62歲）分別涉嫌「藏有危險藥物」、「未經授權而取用交通工具」、「藏有第一類毒藥」、「酒後駕駛」、「毒後駕駛」、「無牌駕駛」、「拒絕提供血液樣本」、「駕駛未獲發牌車輛」、「沒有第三者保險而使用汽車」、「停牌期間駕駛」及「欠交法庭罰款」。

新界南交通部執行及管制組特遣隊人員一連兩日（10日至11日）在區內主要幹道設置路障及重點巡查酒吧區，截查可疑車輛。（警方提供）

兩男涉元旦屯門公路非法賽車 各囚14周停牌兩年

另外，沙田裁判法院於9月30日就兩名較早時被新界南交通部特遣隊人員拘捕的私家車男司機（28及38歲），就其所干犯的「非法賽車」，「危險駕駛」及「沒有第三者保險而使用汽車」等罪行判刑，兩人分別被判監禁14星期，吊銷駕駛執照24個月及需要出席駕駛改進課程。警方表示，歡迎法庭的判刑，認為判刑同時向公眾發出清晰訊息，非法賽車及危險駕駛均屬嚴重罪行，並呼籲駕駛人士切勿參與非法賽車活動，以身試法。

警方指，新界南總區交通部特遣隊人員於今年1月1日凌晨，在屯門公路進行反超速行動期間，發現兩輛私家車正高速行駛，並且互相追逐，對其他道路使用者造成危險。兩私家車均被偵測以時速超過160公里行駛。警員其後截停該兩輛私家車，經調查後並拘捕上述兩名私家車男司機，涉嫌「非法賽車」，「危險駕駛」及「沒有第三者保險而使用汽車」等。

警方呼籲駕駛人士，非法賽車，酒後駕駛及毒後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款，亦會判處入獄，切勿以身試法。此外，警方指，會繼續在各區進行執法打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項，透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。

▼新界南總區元旦反超速▼



2023年12月31日，警方共向800名司機進行酒精呼氣測試，對違例司機發出了126張定額罰款告票，並扣留4部懷疑非法改裝的車輛作進一步檢驗。（警方提供）