有片｜油麻地漢駕電動滑板車　載童馬路穿梭　目擊者：教壞細路

網上流傳車cam片段，油麻地街頭出現一輛電動滑板車，一名男子孭著書包、載著一名身穿校服的小童，兩人一車在油麻地馬路上風馳電掣，無視路面交通狀況，在途人過馬路期間穿插，在車水馬龍的窩打老道與新填地街的十字路口，高速右轉，最後逆線轉入上海街。



有網民指男子為慣犯，每日都接載小童經過以上路段，直斥行為不要得，對路面使用者構成危險。車cam片段中的目擊者更批評相關行為「教壞細路⋯⋯好危險啊！」。



一名男子背著書包駕駛一輛電動滑板車，身前載著一名身穿校服的小童。（YouTube 車CAM特警片段截圖）

片段顯示事發於周三（9日）下午3時許，當時拍攝車Cam的車輛在等候紅燈期間，涉事男子背著書包，駕駛一輛電動滑板車，載著一名身穿校服的小童，兩人一車在油麻地街頭高速橫行，先從新填地高速違例右轉入窩打老道，當時電動滑板車駛經的行人過路處行人燈號為綠色，有途人正在過馬路。電動滑板車駛至下一路口，再逆線左轉入上海街。

男子以電動滑板車載小童穿梭馬路場面怵目驚心，片段背景中的私家車司機與乘客不禁批評，「教壞細路⋯⋯好危險啊！累到個細路哥呀有咩依郁⋯⋯」，嘆道：「真係太誇張。」

片段公開後，有網民留言指對上述情況不見怪，「見過好多次啦，早上7點半左右都會經果欄天橋往電影中心方向」；亦有網民稱電動滑板車「每次風馳電掣喺行上行人路，更加會撞到其他人」行為不要得，對路面使用者構成危險。

多次有人駕電動工具接載小童 涉多宗罪名被捕

過往亦曾經發生有家長用電動單車載小童上學，最終被警方以涉嫌多宗罪拘捕。今年5月中旬，網上流傳一張相片，一名女子駕駛懷疑電動單車，載着一男一女小童，在上水清曉路行人路行駛。警方其後以涉嫌「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「在行人道路上駕駛電單車」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」、「在乘客沒有戴上認可防護頭盔時駕駛電單車」及「電單車運載不足8歲的兒童乘客」等7罪，拘捕涉事女子。

今年5月，一名女子涉駕電動單車載着兩名小童，在上水清曉路行人路上行駛，涉7宗罪被捕。（警方提供）

同月，另一女子涉在天水圍天瑞路駕電動單車接載3名幼童及多袋物品，在馬路穿梭，同樣被捕，除涉及上述7項罪名外，同時涉嫌「危險駕駛」。

▼5月女子天水圍駕電動單車接載3童穿梭馬路▼



警方檢獲涉案懷疑電動單車。（警方提供）

電動單車其後緩緩橫過燈位的行人路輔助線，當時路上仍車來車往，情況驚險。（facebook / 車cam L（香港群組）影片截圖）

警方早前已指出，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人道或單車徑上使用。任何人在道路，行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款港幣1萬元及監禁12個月。