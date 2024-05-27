網傳天水圍黑裙女電動單車載童「一拖三」　34歲婦涉危駕8罪被捕

電動單車在路上違法橫行的情況屢見不鮮，上周五（24日）網上流傳一名黑裙女子駕駛懷疑電動單車，在天水圍天瑞路馬路穿插，車上同時載着3名幼童及多袋物品。警方表示，警方留意到該片段，非常重視案件並主動展開調查，今日（27日）下午在天水圍區拘捕一名34歲本地女子，涉嫌「危險駕駛」、「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「在行人道路上駕駛電單車」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」、「在乘客沒有戴上認可防護頭盔時駕駛電單車」及「電單車運載不足八歲的兒童乘客」。



女子駕駛懷疑電動單車在天瑞路燈位等候，當時車上載着3名男女幼童及多袋物品。（facebook / 車cam L（香港群組）影片截圖）

相關片段可見，一名身穿黑色裙、白色波鞋的女子，騎着懷疑電動單車在天瑞路近天華邨對開燈位等候，當時車上載着3名男女幼童，其中兩童站在女子前面的車頭踏腳位、另一名女童則坐於車尾，同時攬着一大袋物品。片中亦可見，該車車籃及左右把手均有一袋二袋物品，全車滿載程度可謂插針難入。該電動單車其後緩緩橫過燈位的行人路輔助線，當時路上仍車來車往，交通燈號才剛剛由黃燈轉紅燈，情況十分驚險，惟車上大人細路均神態自若。

警方表示，留意到網上片段顯示一名女子駕駛一輛懷疑電動單車，乘載一名男童及兩名女童在天水圍天壇路行駛，並違反交通燈號橫過天瑞路，新界北總區交通調查組人員經深入調查後，今日下午2時半，在天水圍區拘捕一名34歲本地女子。她已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。

警方重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人道或單車徑上使用。任何人在道路，行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例。

執法行動仍在進行中，警方呼籲市民切勿以身試法，以及遵守其他交通規則，以免危害自己及其他道路使用者安全。