有汗出冇糧出｜科大宿舍地盤工遊行追薪　指大判保華拖欠$6000萬

工程公司保華再次捲入欠薪風波，今日（14日）上午9時，多名判頭連同約50名工人到香港科技大學賽馬會集賢樓追討欠薪，指一直在科大學生宿舍地盤工作，但自去年起被大判保華拖欠約5000至6000萬元薪金及工程費。科大指已即時協調，安排保華代表與各分判商會面，盡力確保學生宿舍項目能順利推進。



今早工人在集賢樓對開即場製作追薪橫額，在帆布上噴漆「有汗出冇糧出」標語。隨後工人拉起橫額在校內遊行，一邊高喊：「有汗出冇糧出」、「還我血汗錢」和「收咗錢唔畀錢」等口號。其間有科大保安阻止工人前進，但工人未有理會，越過保安後繼續遊行。工人遊行到300米外的逸夫演藝中心時，科大人員到場與勞方了解，並相約各判頭到集賢樓開會商量，遊行隊伍於是停下。將軍澳警民關係組及香港建造業總工會人員亦有到場協調。

多名判頭連同約50名工人到香港科技大學賽馬會集賢樓追討欠薪。（翁鈺輝攝）

判頭及工人向《香港01》透露，科大宿舍地盤工程已開展多年，但自上年年底，大判保華斷斷續續拖欠12個分判商薪金及工程費，至今將近一年，涉款高達5000餘萬元。受影響的工種包括油漆工、鐵器工、泥水工和雜工等等，現場有工人稱被拖薪6至8個月。

二判工人陳先生坦言：「個個工友都維持唔到生計，有啲可能就冇飯食，有啲交唔起房租畀人踢走……真係忍唔住，大家都捱唔到落去。」陳先生續指，其實判頭已多番向資方追款及商討，甚至曾到科大辦公室開會，但最終仍未能成功。所以今日其中9名判頭決定一起發動追薪行動，向外界反映問題，希望各界關注。

工人拉起橫額在校內遊行，一邊高喊：「有汗出冇糧出」、「還我血汗錢」和「收咗錢唔畀錢」等口號。（翁鈺輝攝）

工人遊行期間，科大保安（灰衫男）一度阻止工人前進，但工人未有理會繼續遊行。（翁鈺輝攝）

香港科技大學回覆《香港01》指，早於年初得悉有傳聞指工程總承建商保華在香港其他工程的進度出現問題、並開始有分判商提出欠薪投訴時，已主動了解情況及提供適切協助，包括聯絡保華與分判商會面，並主動聯繫不同政府部門如發展局、勞工處等，期望能協助解決保華與分判商之間的糾紛。

校方今早得悉有分判商工人在科大學生宿舍地盤聚集，投訴保華欠薪並要求與保華管理層會面，校方已即時作出協調，安排保華代表與各分判商會面。

校方理解分判商的困難，惟不希望事件影響大學的正常運作。校方將繼續與相關政府部門保持溝通以處理有關情況，並在可行的情況下向分判商提供協助，亦會密切監察事態發展，盡力確保學生宿舍項目能順利推進。