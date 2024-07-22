保華建業工潮未平　港島路政三判工人釀罷工　與資方再商支薪方案

承建多項政府工務工程的保華建業，先後捲入房協項目地盤及港島路政署工程欠薪風波。港島路政署工程三判工人苦候一周未收到6月份薪金，於是工人今日（22日）到路政署位於北角政府合署的辦公室抗議。



路政署安排資方與勞方代表開會商討，逾60名工人尚待結果。工人向《香港01》表示，目前一半港島路政工程工人罷工，待會議結果再作打算。據他所知，有文職人員4月的薪金仍未出，他希望「（政府）高層應該體諒下我哋辛苦工作」，盡快向工人支薪。

《香港01》正向路政署查詢。

港島路政署工程三判工人苦候一周未收到6月份薪金，於是今日（22日）到北角路政署辦公室抗議。（翁鈺輝攝）

路政署安排資方與勞方代表開會商討，逾60名工人尚待結果。（翁鈺輝攝）

路政署安排資方與勞方代表開會商討。（黃梓霖攝）

被拖欠薪金的工人，涉及路政署署轄下港島區道路維修定期合約（路政署合約編號：18/HY/2020）分判商「仁利工程有限公司」員工，合約的總承建商為保華建築有限公司。

上周一（15日）工人曾到勞工處求助，路政署協調後其中約60名員工已獲發6月的薪金，但其餘約60名工人被拖欠6月份薪金的問題「未解決」，於是工人今日（22日）到路政署位於北角政府合署的辦公室抗議。

↓↓↓工人上周到勞工處追薪情況↓↓↓



工人到勞工處追薪，有人手持寫上「有汗出，冇糧出」的紙皮抗議。（讀者提供）

+ 2

保華建業房協項目地盤爆欠薪



約30名工人5月25日於安達臣道發展區、由保華建業承建的房協資助房屋項目「朗然」地盤追討欠薪，展示寫上「有汗出沒糧出」、「無良僱主」的木板及帆布。(資料圖片／黃偉民攝)

今年5月25日，有數十名工人在安達臣道發展區的安禧街房協居屋「朗然」地盤追討欠薪。有二判工人表示，約百名工人由4月起被拖欠薪金，工種包括釘板、紮鐵、平水、天秤及雜工等，欠薪金額約千萬元。

根據《香港01》早前報道，今年5月保華相關公司，被四間公司入稟高等法院，追討債項及合約、服務款項，共計730多萬元。

早前消息指，政府也關注保華建業集團的運作情況，發展局、房屋署等多個部門人員已舉行會議，由財政司副司長黃偉綸統籌，就如何應對保華未能如約按時完成工程作商討及制定方案。