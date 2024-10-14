詐騙集團27人呃$3.6億　主腦擁$200萬名錶　名牌大學生為佣淪騙徒

警方搗破一個在本地運作的詐騙集團，拘捕27人，他們涉嫌於運作約一年期間，詐騙多名本地及海外受害人，騙款總額多達3.6億元。警方表示，被捕人相對較年輕，主腦是年僅29歲的新義安黑幫分子，逾半被捕人最少擁有中六學歷，當中6人更在本地知名大學畢業；又指他們向涉案詐騙集團求職獲聘後，會被告知詐騙集團的真正業務，但被捕人仍被犯案後可獲得高達四成的分佣蒙蔽，甘願成為騙徒犯案。



警方搗破一個詐騙集團，拘捕27人，檢獲大批電腦、手提電話、逾20萬元現金和名貴手錶等證物。（蔡正邦攝）

新界南總區刑事總部警司姚永勤表示，警方於今年8月收到有關涉案詐騙集團的情報，經兩個月調查後，鎖定其運作中心的位置及集團成員身份，並在本月9日採取代號「暗語」的拘捕行動，動員新界南總區刑事部超過100名探員，並由網絡安全及科技罪案調查科人員協助有關網絡及加密貨幣交易蒐證。

警方搗破一個詐騙集團，拘捕27人，檢獲大批電腦和伺服器、手提電話、逾20萬元現金及名貴手錶等證物。（蔡正邦攝）

行動中，警方以涉嫌「串謀詐騙」拘捕21男6女（21至34歲），包括詐騙集團骨幹成員，部分人有黑社會背景。探員在集團位於紅磡工廈的近4,000呎運作中心內，檢獲多部電腦和伺服器及逾100部手提電話等。相關集團分為不同小隊行騙，警方亦在其中一名被捕「小隊隊長」的辦公室內，檢獲鐵通及鐵錘等攻擊性武器，該名小隊隊長另涉「藏有攻擊性武器」被捕。

警方搗破一個詐騙集團，拘捕27人，檢獲大批電腦、手提電話、鐵通、逾20萬元現金和名貴手錶等證物。（蔡正邦攝）

檢大批電腦電話武器及名錶 主腦擁$200萬Richard Mille手錶

警方在行動中亦檢獲懷疑是犯罪集團部分犯罪得益，包括逾20萬港元現金和名貴手錶。據了解，當中一隻Richard Mille紅色手錶價值200萬元，屬於29歲有新義案背景的詐騙集團主腦；另一隻檢獲的金色勞力士手錶則約值30萬元。

警方搗破一個詐騙集團，拘捕27人，檢獲大批電腦、手提電話、逾20萬元現金和名貴手錶等證物，其中一隻價值達200萬元的Richard Mille紅色手錶，據悉屬集團主腦所有。（蔡正邦攝）

姚永勤形容詐騙集團隱密性高，單位外圍保安嚴密，亦要求受害人以私密性較高的加密貨幣交易，不牽涉任何銀行戶口，增加警方追查犯罪得益的難度。但經過今次拘捕行動，警方相信已成功瓦解該個大型及有高度組織性的詐騙集團。

警方搗破一個詐騙集團，拘捕27人，檢獲大批電腦、手提電話、逾20萬元現金和名貴手錶等證物，當中一隻金色勞力士手錶據悉價值約30萬元。（蔡正邦攝）

他又指出，詐騙集團主要以網上情緣的手法，誘騙受害人投資加密貨幣，由騙取金錢，故集團會聘用科技專才，包括本地大學主修數碼媒體的畢業生進行技術支援，亦夥同海外詐騙分子搭建一個虛假加密貨幣平台。27名被捕人當中，6人為本地知名大學畢業生，另有10人有中六學歷；被捕人在獲詐騙集團聘用後，會獲告知「公司」真正業務是詐騙，惟被捕人得知在行騙成功後，可獲分四成佣金，便被金錢蒙蔽，甘願成為詐騙集團的一分子。

調查顯示，案中受害人除有香港人外，亦有來自印度、新加坡及馬來西亞等。據警方現時所獲資料及紀錄，相信已有「相當多人」被捕，損失總額達3.6億港元。

警方搗破一個詐騙集團，拘捕27人，涉及騙款逾3.6億元。（蔡正邦攝）

全港首7月騙案2.4萬宗 投資騙案2700宗涉款$17億

新界南總區刑事總部防止罪案辦公室總督察陳詠君指出，今年首7個月，全港錄得逾2.4萬宗騙案，當中5,000多宗發生在新界南總區；全港投資相關騙案達約2,700宗，涉款逾17億港元。

她表示，投資騙案受害人一般都是抱着「搵快錢、以小搏大」的心態，聽信網上「投資達人/經紀」的所謂「專業內幕分析」，或群組內其他由騙徒假扮的「投資者」成功投資例子慫恿，甚至被人工智能（AI）塑造的俊男美女假專家誘騙放下戒心，最終「落搭」受騙。受害人見到騙徒偽造的指數升跌，在「賺錢」時會加大投資額希望賺到更多金錢；「蝕錢」時則會不甘心，趁低吸納盼指數回升時可再賺錢。當他們欲從投資平台「出金」時，騙徒會多番推搪，甚至銷聲匿跡，受害人始知受騙，但到時騙款早已被詐騙集團清洗到世界各地，難以追討。

警方搗破一個詐騙集團，拘捕27人，揭發集團會聘用科技專才設立虛假加密貨幣平台行騙，受害人遍佈本港及多個東南亞國家，騙款超過3.6億元。（蔡正邦攝）

陳詠君提醒市民，交友或進行任何投資時都要謹慎，「試問一個三唔識七嘅人，有著數點解會無端端去益你？」投資前應進行多方位查證，例如到證監會網頁確認一下虛擬資產交易平台是否持牌，還是已被證監會評估後列入「無牌公司及可疑網站列表」；亦可上網搜尋「投資專家」或投資平台背景，以及其社交帳戶照片，查看對方帳戶的朋友圈是否有異常。市民亦可要求對方當面討論投資計劃詳情，以評估可信性；若對方一直拒絕見面，有可能是代表騙徒使用「深偽技術」（Deepfake）假扮俊男美女行騙，可要求對方做指定動作或留意聲線語調辨別真偽。

市民如有懷疑，可致電警方24小時防騙易熱線18222查詢，或利用警方的「防騙視伏App」搜尋所謂投資專家/代理、群組成員的電話號碼或平台帳戶名稱、投資網址、收款帳戶號碼、虛擬貨幣雜湊值等，以評估詐騙風險。