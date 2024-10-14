拆解$3.6億詐騙集團招數　中英教材訓練騙徒　Deepfake男變女情騙

警方搗破一個在本地運作的詐騙集團，拘捕27人，他們涉嫌於運作約一年期間，詐騙多名本地及海外受害人，騙款總額多達3.6億元。調查揭發集團騙用多名學歷相對較高的年輕人，將集團成員分為不同小隊行騙，為他們提供「訓練手冊」、指導如何虛假悲慘身世，吸引受害人與其發展網上情緣，從而藉「投資加密貨幣」騙錢，更設「業績龍虎榜」鼓勵集團成員「衝業績」，當中登上榜首的小隊，在過去一個月內騙取多逾26.6萬美元（逾206萬港元）。



My ex became a mania and treated me so bad and always shouting at me. My ex started gambling and lost all his money and spent our money on gambling.My ex slept with my businesses partner. （我前度變得躁狂，對我很差，經常對我破口大罵。我前度開始賭錢並輸光自己的錢，然後開始用我們的錢賭博。我前度與我的生意夥伴發生性關係。） 詐騙集團提供的聊天訓練手冊

警方搗破一個詐騙集團，拘捕27人，揭發集團設「業績龍虎榜」，「鼓勵」成員騙取更多金錢。（蔡正邦攝）

新界南總區刑事總部高級警司方志堅指出，被搗破的詐騙集團聘用本地大學主修數碼媒體的畢業生，擔任「科技專員」，並聯同海外詐騙分子和IT專才，搭建虛假的加密貨幣投資平台，亦利用深偽技術（Deepfake）塑造外形、性格、職業、學歷等都相當吸引的人物，與受害人發展網上情緣，進而誘騙對方投資加密貨幣。

警方搗破一個詐騙集團，拘捕27人，涉案騙款逾3.6億元。調查揭發集團將成員分為小隊，分工仔細，並設「訓練手冊」等文件指導成員行騙。（蔡正邦攝）

警司姚永勤表示，詐騙集團由一批有三合會背景的骨幹成員操控，將「業務」仔細分成訓練、詐騙行動、技術支援及會計庶務等工種，透過網上平台招聘成員後，提供中英文兼備的「訓練手冊」，指導成員如何誘騙受害人「落搭」：

1. 虛構人物設定吸引受害人

集團會指導成員向受害人虛構悲慘身世，例如訛稱疫情影響工作和生活，加上發現前度與自己的閨蜜出軌，工作業務又蝕錢等，激發受害人的同情心，之後向對方表示因自己掌握投資加密貨幣的技巧，所以生活重回正軌。

警方搗破一個詐騙集團，拘捕27人，涉案騙款逾3.6億元。調查揭發集團設「訓練手冊」等文件指導成員行騙。

詐騙集團亦創作一個「男撩女流程框架」，仔細羅列人物設定重點，教導成員針對受害人的特質打造自我形象，例如根據受害人年紀，將自己的虛假年齡設定比對方年長3至6歲，「年齡大，經歷多，讓客戶有依賴感」；又可以「定時定候」向對方傳送見客、飲茶，甚至下班駕車、回家煮飯的照片，加強可信度。

警方搗破一個詐騙集團，拘捕27人，涉案騙款逾3.6億元。調查揭發集團設「訓練手冊」、「男撩女流程框架」等文件指導成員行騙。（蔡正邦攝）

集團成員並會被指示按照一份「區分客戶類型」的文件，分辨受害人職業，若對方非富貴人家，亦可考慮他是否與其他人關係良好、會否有機會借到錢等，再決定下一步行動。

警方搗破一個詐騙集團，拘捕27人，涉案騙款逾3.6億元。調查揭發集團設「訓練手冊」、「區分客戶類型」等文件指導成員行騙。（蔡正邦攝）

2. 虛構騙徒所在地方

詐騙集團的技術支援部會協助集團成員，開設海外IP地址，位置與受害人所在國家、地點非常相近，令受害人容易於對話中對騙徒產生興趣及信任。

3. 利用深偽技術將騙徒「改頭換面」

警方發現不少受害人為男性，而案件被捕人亦大部分是男子，揭發騙徒與受害人發展網上情緣期間，會以深偽技術，將自己的外貌和聲音，調整成無論外形、打扮、言談都非常吸引的女性模樣，令受害人深信自己正在與「情人」交流。

警方搗破一個詐騙集團，拘捕27人，涉案騙款逾3.6億元。調查揭發集團設「訓練手冊」等文件指導成員行騙。圖警方展示騙徒與受害人的WhatsApp對話。（蔡正邦攝）

警方交代案情期間，更安排一名「女警官」示範，最後才揭曉「女警官」原來是網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組男高級督察陳智穎。陳指出，市民面對懷疑將深偽技術「改頭換面」的聊天對象時，可要求對方做出一些動作，例如大幅度地搖頭，留意其輪廓有沒有變得模糊的地方；或要求對方舉起一隻手指，慢慢橫過面部，由於電腦運算問題，會以虛假面容直接覆蓋手指，導致「穿崩」揭破對方偽造的假象。另外，由於電腦轉換聲音時，是逐字套上假聲，若語調有別或語速較快，都可能造成「穿崩」，市民只要留心聆聽對話中會否有重覆或無故消失的字詞，便可揭穿。

詐騙集團為「激勵」成員有歸屬感和「上進心」，更在運作中心設立「業績龍虎榜」，展示在中心的當眼位置，騙取款項愈多，排名愈高，榜上會列出「業績」最高的小隊和詐騙人員名字，以及當月業績。警方在拘捕行動當日，進入位於紅磡工廈的運作中心時，見到榜首的騙徒在過去一個月騙得逾26.6萬美元（逾206萬港元）。

警方搗破一個詐騙集團，拘捕27人，涉案騙款逾3.6億元。調查揭發集團將成員分為小隊，分工仔細，並設「訓練手冊」等文件指導成員行騙。（蔡正邦攝）

至於詐騙集團的會計及庶務，則負責處理集團日常運作，包括成員的騙款分紅、騙款去向，以及為集團的所有成員出糧。姚永勤稱，騙徒完成一宗騙案後，可獲得四成款項作佣金，導致一些被捕人獲詐騙集團聘請後，即使已獲告知集團的實際「業務」是行騙，仍為錢甘願加入。

警方搗破一個詐騙集團，拘捕27人，檢獲大批電腦、手提電話、逾20萬元現金和名頫手錶等證物。（蔡正邦攝）

警方在今年8月接獲涉案詐騙集團的情報後，經兩個月調查，於本月9日採取代號「暗語」的拘捕行動，拘捕21男6女（21至34歲），分別涉嫌「串謀詐騙」及「管有攻擊性武器」，包括集團骨幹成員。調查顯示，受害人除來自香港，亦有來自新加坡及馬來西亞等，損失總額達3.6億港元。警方調查仍然繼續，不排除有更多人被捕。

警方搗破一個詐騙集團，拘捕27人，檢獲大批電腦和伺服器、手提電話、逾20萬元現金及名貴手錶等證物。（蔡正邦攝）