嘉諾撒聖瑪利書院廁所現偷拍鏡頭　一職員停職　消息：男教師被捕

位於尖沙咀柯士甸道的傳統女校嘉諾撒聖瑪利書院，今日（14日）向家長發通告，指上周一（7日）在校舍建築St. Magdalene Building的洗手間內，發現一個隱藏攝錄鏡頭。校方將事件及將該設備一同交予警方調查，並向校董會及教育局匯報。一名涉事職員由上周三（9日）起被停職，禁止進入校園及與任何學生、職員有直接或間接的接觸。消息稱，鏡頭拍到兩名女學生，警方事後拘捕一名男教師。



嘉諾撒聖瑪利書院向家長發通告，指有廁所疑被偷裝鏡頭，一名職員已停職。（左朗星攝）

校方通告續指，十分關注所有校內成員的安全，事後已立即檢查整個校舍，特別是洗手間及更衣室，以更好地保障每個人的私隱。同時，校方已向警方徵詢專業意見，以加強校園的保安。

學校已即時啟動「危機處理小組」，由教育心理學家、學校社工及教師為有需要的學生提供情緒支援，協助他們消除疑慮和紓緩情緒。由於警方仍在調查案件，校方不會發布其他資料或作出任何評論。校方呼籲家長留意女兒在此段期間的需要，傾聽及讓她們表達感受。如有需要可以聯絡班主任求助。

消息稱，事發於10月7日下午4時許，有清潔工人在涉事洗手間門口暗角位置，發現一個微型鏡頭，於是通知校方，並發現有兩名女學生被拍到，遂立即報警。警方拘捕一名男子。據了解，被捕男子為該校教師。《香港01》正就事件向警方及教育局查詢。