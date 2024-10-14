香港動植物公園猴子亡｜再多一猴離世共9死　文體局開跨部門會議

香港動植物公園前日（13日）一日內有8隻猴子死亡，公園關閉哺乳類動物區調查，引起社會關注。有見及此，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（14日）召開緊急跨部門會議，聽取康樂及文化事務署、漁農自然護理署及衞生署報告最新情況，並討論下一步工作。當局晚上發稿表示，今早再多一隻白面僧面猴離世；另有一隻白臀長尾猴，活動反應及食慾異常。



香港動植物公園多隻不同品種的猴子集體死亡，原因待查。哺乳類動物區今起關閉清潔消毒，猴子如常在籠內生活走動。（馬耀文攝）

會議上得悉，公園的工作人員於昨日立即加強監察所有動物的情況，並留意到有一隻白面僧面猴及一隻白臀長尾猴，活動反應及食慾有異於尋常，已隨即移離原居的籠舍以便加強觀察。然而，該白面僧面猴亦於今早離世，園方會繼續觀察剩下的一隻白臀長尾猴的情況。

公園內的哺乳類動物區已於今早起暫時關閉，以便緊密監察動物情況，而事涉的籠舍已完成全面消毒及清潔的工作。目前園內共80隻動物健康情況正常。為審慎起見，有關員工會穿著合適的保護裝備工作，並會密切留意自身的身體狀況。現時有關人員健康正常。

會議上，亦討論不同的發展情況及處理方案，各相關部門會加快有關解剖及毒理化驗的工作，以期盡早確定事故的原因。

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香港動植物公園8隻猴子昨日（13日）一日內集體死亡，涉及1隻白臀長尾猴、1隻松鼠猴、3隻棉頂狨猴及3隻白面僧面猴，其中棉頂狨猴屬於極危物種，主要分佈在哥斯達黎加至哥倫比亞西北部。至於白臀長尾猴、松鼠猴及白面僧面猴，則分別主要分佈於非洲中部及東部、南美洲、巴西和委內瑞拉等多國，均屬無危物種。

康文署指已聯繫漁農自然護理署，並安排動物屍體進行解剖化驗，以了解動物的死因。署方會密切監察其他動物的狀況。

哺乳類動物區於今日（14日）起關閉，以進行清潔和消毒工作，在此期間其他設施會如常開放。（馬耀文攝）

公園今早張貼的告示指暫停開放園內哺乳類動物區至10月20日，以進行全面消毒及清潔工作。後來更換另一張公告，沒有指明關閉時間。在附近居住的黃小姐帶女兒到香港動植物公園休憩，由於未有戴上口罩，得悉猴子死亡事件後決定離開。