海關屯門內河船碼頭截$3300萬私煙　另多區搗私煙倉庫檢$82萬貨

香港海關於9月25日至10月4日，在屯門內河船碼頭偵破4宗海路走私香煙案件，檢獲共約740萬支懷疑私煙，估計市值共約3,300萬元，應課稅值共約2,500萬元。案件中共4人被捕



另外，海關今日（16日）分別在紅磡、觀塘和黃大仙進行反私煙行動，搗破兩個懷疑私煙儲存倉庫及破獲一宗涉及私煙分銷車輛案件，檢獲共約18.3萬支懷疑私煙，估計市值共約82萬元，應課稅值約60萬元。3名懷疑涉案者被捕。



海關在屯門內河船碼頭截獲約740萬支私煙，市值約3,300萬元，應課稅值共約2,500萬元。（海關提供）

海關透過風險評估和情報分析，於9月25日在屯門內河船碼頭海關大樓驗貨場，揀選及查驗一個從南沙抵港、報稱載有瓷磚的40呎海運貨櫃，檢獲約240萬支懷疑私煙，一名68歲懷疑涉案男子被捕。

跟進調查後，海關於本月2日至4日一連3天，再於屯門內河船碼頭海關大樓驗貨場偵破3宗同類案件。海關人員於上述日子先後查驗3個同樣從南沙抵港，分別報稱載有食品、紙皮箱及吊燈的40呎貨櫃，並檢獲共約500萬支懷疑私煙。3名年齡67至68歲的懷疑涉案男子被捕。上述4宗案件仍在調查中。

至於周三（16日）反私煙行動，海關人員首先在下午突擊搜查紅磡湖光街一個住宅單位，檢獲約12萬支懷疑私煙，拘捕一名50歲報稱無業的女子。同日下午，海關再在觀塘康寧道一個住宅單位內，檢獲約5.4萬支懷疑私煙，並拘捕一名47歲報稱地盤工人的女子。至傍晚，人員在黃大仙彩雲邨路邊截查一輛私家車，經搜查後於車內檢獲約9,000支懷疑私煙，並拘捕一名30歲報稱技工的男子。上述3宗案件仍在調查中。

海關會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。海關提醒市民，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。而根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 80 80，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。