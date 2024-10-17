新蒲崗候車漢遭推出馬路捱撞　27歲男落網　疑不滿贏波言行施襲

新蒲崗周一（14日）深夜發生推人出馬路案件。一名49歲候車男在太子道東Mikiki商場對開巴士站被人推出馬路，遭雙層九巴撞傷，幸無釀成慘劇。警方翻查大量「天眼」後鎖定疑犯 ，昨晚（16日）拘捕一名27歲本地男子，他涉嫌「襲擊致造成身體傷害」。消息稱，事前兩人在同一地點玩桌球，受害人「篤波」獲勝後，在邊觀看的疑犯不滿其態度「好串」，跟蹤對方及施襲。警方相信為個別事件，並非無差別襲擊。



警方在場調查事件，涉事巴士停在巴士分站候查。(李家傑攝)

黃大仙警區刑事調查隊第5隊督察歐陽盈政稱，警方於周一（14日）晚上約11時45分接獲報案，一名49歲男子於太子道東巴士站等候期間，被一名男子從後襲擊，他失平衡跌出馬路，撞向一輛準備離站剛起步的巴士。疑犯沿太子道東往觀塘方向逃去。受害人面、手及肩擦傷，清醒由救護員送往伊利沙伯醫院治理。

鑑於案情嚴重，警方十分關注案件，經過深入分析及翻查大量閉路電視，迅速鎖定一名涉案男子，並於昨日（16日）採取拘捕行動，於牛頭角區以「襲擊致造成身體傷害」罪，拘捕一名27歲本地男子。疑犯報稱任職倉務員，現正被扣留調查，將會被落案起訴。案件交由黃大仙警區刑事調查隊第5隊跟進。

黃大仙警區刑事調查隊第5隊督察歐陽盈政（左）及黃大仙警區刑事情報組督察周俊軒（右）交代案件。（戴慧豐攝）

黃大仙警區刑事情報組督察周俊軒指，案發前，疑犯與受害人曾於另一地點相遇，疑犯因不滿意受害人的言行舉止，於是跟蹤至上址施襲，警方相信，今次案件為個別事件，並非無差別襲擊；疑犯過亦沒有精神病記錄。

消息稱，疑犯與受害人均有黑社會背景。事發前在新蒲崗同一地點玩桌球消遣；受害人「篤波」獲勝後，在旁觀看的疑犯，不滿有人態度囂張「好串」，其後跟蹤對方及施襲。

傷者面及手受傷，由救護車送院。(李家傑攝)

案發於周一（14日）晚上約11時50分，姓陳（49歲）男事主與友人在太子道東Mikiki商場對開巴士站候車，期間突被一名陌生男子推出馬路，一輛埋站後剛開車的98C雙層九巴急煞，但仍收掣不及將其撞倒。事主面、手受傷，幸仍然清醒，由救護車送院。

根據香港法例第212 章《侵害人身罪條例》，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，一經定罪可處監禁3年。