「炭疽」信｜兩日5宗　今到灣仔保險業聯會　港島重案組合併調查

再有保險機構收恐嚇信件，兩日內（16至17日）增至5宗。今（17日）早約9時10分，警方接獲灣仔駱克道一機構職員報案，指收到一封可疑信件，信內載有恐嚇字句及白色粉末。爆炸品處理課人員到場檢查後，相信該些粉末沒有爆炸成份，人員檢走有關粉末作進一步檢驗。案件列作「刑事恐嚇」處理，交由港島總區重案組跟進。



消息稱，涉事地點為駱克道三湘大廈「香港保險業聯會」辦公室，有關信件被放在後樓梯，信內載有恐嚇字句「內有炭疽」及白色粉末。而在昨日（16日 ），已先後有4間位於新蒲崗、九龍灣、鰂魚涌及觀塘的保險公司，均接獲相同信件，現時全部案件合併交由港島總區重案組跟進。

灣仔駱克道三湘大廈香港保險業聯會今早（17日）收到可疑信件，載有恐嚇字句「內有炭疽」。（陳浩然攝）

周三（16日）的4宗同類案件，發生於中午12時至下午7時許，多區分別有4間不同的保險公司，收到懷疑「炭疽信」，內有可疑粉末，及印有「內有炭疽」之類的字句。

收到信件的地方分別為新蒲崗太子道東712號友邦九龍金融中心、九龍灣宏遠街1號一間保險公司、鰂魚涌華蘭路25號栢克大廈一間保險公司，以及觀塘創紀之城一期一座一間保險公司。

警方到場後疏散涉案樓層，出動爆炸品處理課人員。經檢查後，相信粉末沒有危險，懷疑是玻璃粉末，警方檢走作進一步檢驗。

▼九龍灣宏遠街1號一間保險公司收到可疑信件▼



友邦保險早前回覆《香港01》查詢時表示，新蒲崗友邦九龍金融中心收到懷疑附炭疽菌信件，警方已經迅速確定調查結果顯示信件並無附帶炭疽菌或任何有害物質。在發現可疑信件時，友邦已經立即報警，並疏散有關樓層的所有人士，客戶服務亦無受到任何影響。

Blue則表示收到可疑信件後已經報警，警方調查後確認信件不附帶任何有害物質且無需疏散職員，公司職員、運作及客戶服務不受影響。

富衛保險稱，於10月16日，有數間保險公司，包括富衛位於觀塘的辦公室收到可疑信件，在發現後富衛已即時報警。經警方初步調查，確認信件並無附帶炭疽菌或任何有害物質，公司運作如常。富衛會全力配合當局的調查。

▼觀塘創紀之城一期一座一間保險公司接獲可疑信▼



▼鰂魚涌華蘭路25號栢克大廈一間保險公司接獲可疑信▼



▼友邦九龍金融中心職員「炭疽菌信」調查情況▼

