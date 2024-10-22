元朗大王廟火｜神像燒至灰白　屋頂牆身現裂縫　古蹟辦屋宇署了解

元朗一級歷史建築「大王古廟」昨晚（21日）發生火警，消防灌救逾一小時終將火救熄。今早（22日）記者重返現場，發現仍有多名消防員在廟射水降溫，以防死灰復燃。



現場所見，大王廟嚴重焚燬，廟內一片焦黑，多個神像燒至灰白色，雜物和木柱東倒西歪，非常凌亂。古廟更「燒通頂」，兩處屋頂瓦片脫落，露出橫樑木；牆身及屋頂多處出現裂縫。街坊形容大王廟平日香火鼎盛，火警之後，古廟幾乎盡毀，有人坦言：「心裏面都唔舒服。」其後古蹟辦職員到場拍照紀錄，屋宇署亦到場了解。

今早消防員仍在廟內射水降溫，以防死灰復燃。（羅敏妍攝）

古廟「燒通頂」，兩處屋頂瓦片脫落，露出橫樑木。（羅敏妍攝）

廟內多個神像燒至灰白色。（羅敏妍攝）

街坊祿叔住在大王廟旁邊，他指昨晚6時許睡覺，7時就聽到有人嗌「火燭」，於是出門走火警，由於過於慌張，逃走時不慎跌倒，擦傷膝蓋，幸無大礙。祿叔形容大王廟平日香火鼎盛，港九新界信眾均專程來參拜，又指廟內有一個爐，可以燒衣紙。

另一街坊楊女士指，平日不時來大王廟參拜及作福，也認識廟祝，形容大王廟內部不同位置擺放不同的神像，非常莊嚴，平日香火鼎盛，四角擺滿塔香。她得知昨晚發生火警，今日專程到來了解，她坦言：「梗係唔開心……唔提啦，心裏面都唔舒服。」

古廟牆身、屋頂多處現裂縫

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古蹟辦職員到場了解及拍照紀錄。（羅敏妍攝）

翻查資料，元朗舊墟大王古廟位於長盛街26C號，相信建於1669年康熙年間，為一座兩進三間式建築物，牆為青磚砌成；主要供奉洪聖大王及楊侯大王，是南坪圍及元朗舊墟的主廟。古廟沿襲太平清醮的問杯集俗，曾為衙門和官邸。它於1994年列為一級歷史建築，2009年12月18日確定評級。

鄰近舊墟長盛街72號，更有逾200年歷史的法定古蹟「晉源押」，它香港開埠前已開業，二戰後結束營業，為香港現存最古老的當舖。