大角咀女子賣泰達幣失$9萬　稱感騙案猖獗　事前觀察3個月仍中招

大角咀發生虛擬貨幣詐騙案。今日（26日）下午4時許，警方接獲一名女子報案，指到大角咀道55號地下一間虛擬貨幣交易所（OTC），欲將泰達幣（USDT）兌換現金，沒料到轉帳後，男職員藉詞離開，去如黃鶴。女子報警求助，警方到場調查後將案件列作「詐騙」處理，暫未拘捕任何人。據悉，事主損失1.2萬個泰達幣，折合總值約9.3萬港元。



女事主指到大角咀道55號一間虛擬貨幣交易所，損失$1.2萬泰達幣。（梁偉權攝）

女事主指，她從8月起開始從社交媒體Instagram留意該店，看似店舖已經營數個月，對方亦展示有客人交易，故認為店舖是可信的。她坦言得知坊間有很多騙徒，因此觀察3個月，並沒貿然交易，「因為出邊太多騙徒，我就睇定啲先，今日落嚟交易試一試，試一試水之後長做長有」，怎料「都係呃錢」。據悉，事主損失約1.2萬個泰達幣 。

交易所「職員」收取泰達幣後，沒有支付相應金額的現金，便一去不返。女事主報警求助，同時致電店方查詢，獲回覆指大角咀分店仍在裝修，有關門市並不屬於他們，為假冒的。對於不幸被騙，事主慨嘆﹕「簡單啲嚟講，就算一間嘢你望落去佢好似經營咗幾個月，好似有客人都唔好信」。

此外，警方接報到場調查期間，有地產經紀上門，指涉事店舖拖欠一個月租金。

毗鄰生果店職員亦透露，有關店舖前身為一間找換店，新租客並無裝修內部，僅換上招牌，已開業3個月，惟平常大部分時間店舖丟空，未有經營。現場所見，涉事虛擬貨幣交易所名叫「CoinMart」，店面十分簡陋，設有閉路電視惟無錄影功能。女事主最終由警員帶上警車，帶返警署協助調查。