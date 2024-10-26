扒手黨專吼獨行年長婦人打荷包　警拘3內地男涉5案　2人非法入境

警方於今年10月接報，受害人於屯門區被偷去背囊或袋內的財物。經調查後，警方鎖定一個犯罪團伙，專趁人多擠迫的時候向單獨且年長女性下手，偷取受害人隨身袋內財物。警方於昨日（25日）拘捕3名中國籍男子，其中2人更為非法入境者，他們涉嫌與5宗扒竊案件有關，所有受害人損失金額加總約2萬元。所有被捕人現正被扣留調查，案件交由屯門警區刑事調查隊第四隊跟進。



警方屯門警區刑事調查隊高級督察郭文煒簡報案情。（王譯揚攝）

警方屯門警區刑事調查隊高級督察郭文煒指，3名被捕男子，年齡介乎32至47歲，均為中國籍男子，其中2人為非法入境者，他們涉及5宗在屯門及將軍澳區發生的「扒竊」及「企圖扒竊」案件。警方現正調查兩位涉案非法入境者留港時間。據悉，其餘1人持雙程證在今年8月到港。

郭文煒交代案情時提及，屯門警區在今年10月接獲多名受害人報案，指發現自己的背囊及袋被打開，裡面財物及錢包不翼而飛。因此，屯門警區刑事部馬上展開多方面調查，包括情報分析及翻查大量閉路電視，成功鎖定一個犯罪團伙，並在昨晚約10時，探員持法庭手令，在荃灣區內一間酒店房間拘捕3名疑犯。

經情報分析後，警方發現被捕人涉及4宗發生於屯門區案件之外，其中1名疑犯與1宗發生於將軍澳嘅「企圖扒竊」案有關，共5宗案件，涉案失物約值港幣2萬。警方相信，是次拘捕行動，相信成功瓦解一個扒手團伙。

警方屯門警區刑事調查隊高級督察郭文煒簡報案情。（王譯揚攝）

郭文煒指表示，該團伙成員大多在街上人流較密集的地方徘徊，例如商場及巴士站等，尋找單獨並較年長的女士，趁人多擠迫及受害人沒防備的情況下，打開其背囊或手袋盜取財物。據了解，涉案失物主要為銀包內財物，如信用卡。其中一宗案件，有受害人信用卡曾在海外被使用，交易貨幣為越南盾，涉款折合約1萬港元。

警方呼籲，市民在人多擠迫的情況下，應時刻保持警覺，多加留意身邊有無可疑人士徘迴，保管好自己的財物，考慮可將手袋或背囊放係胸前防止犯人有機可乘。