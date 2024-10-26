粉嶺小販擸刀指嚇食環　署方：拘女子無牌販賣　絕不接受恐嚇侮辱

今早（26日）10時許，粉嶺聯和墟有小販與食環署職員衝突，其中有男子手持鐮刀阻止人員拿取其貨品，高聲喝罵：「我唔斬你幾個, 我跟你...」雙方一度拉扯碰撞，互相叫囂，有目擊市民拍下過程。



食環署表示，今早在上址打擊無牌小販行動，拘捕一名涉嫌無牌販賣的女子，並檢取其貨物和工具，期間有一名男子手持鐮刀阻礙食環署人員執法，案件已交由警方調查及跟進，並嚴正聲明絕對不接受前線人員執法時，受侮辱、恐嚇或暴力對待。



女檔主阻止人員拿取一梳香蕉，男檔主加入協助。（皇后山乜都友fb群組／版主Desmond wang）

食環署表示，今日（26日）上午約10時30分，小販事務隊在粉嶺和滿街及聯安街進行打擊無牌小販行動。行動中，人員拘捕一名涉嫌無牌販賣的女子，並檢取其貨物和工具。該名女子報稱手部受傷，被送往北區醫院就醫。期間，有一名男子手持鐮刀阻礙署方人員執法，案件已交由警方調查及跟進。署方人員在處理上述事件時，已開啟個人隨身攝錄機拍攝過程，以協助調查。

食環署表示，對於有人員執行職務時受恐嚇，署方嚴正聲明，前線人員執法時受侮辱、恐嚇或暴力對待是絕對不可接受；署方會繼續依法行事，嚴厲打擊違法行為。發言人又重申，襲擊執法人員或妨礙公職人員執行職務均屬違法行為，須負上法律責任，市民應尊重執行職務的公職人員，與他們充分合作。

事發於今日早上10時48分，粉嶺聯和墟和滿街近聯安街位置，警方接獲食環署人員報案，指票控小販時遇不合作。警員到場姓譚（64歲）的女販出示身分證受查，並指執貨期間弄傷手腕，要求救護車送院治理。案件列求警協助。

Facebook群組「皇后山乜都友」一段片長3分15秒的片段，片段中 食環署人員與女檔主拉扯一梳未熟的香蕉，隨即一名男檔主衝上來阻止。他與食環署人員口角後，突然拿起地下一把鐮刀，食環署人員見狀即喝止：「放低武器！你放低把嘢呀！你唔好咁呀！」但男檔主沒有理會，反吼道：「想點咪想點囉……咩唔夠膽吖！殺三幾個隨便。」

▼連環圖．爭執全經過▼



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隨後一名食環署人員斥責男檔主為慣犯：「成日係度咁。」男檔主又指：「係，夠膽你就嚟吖。我唔斬你幾個, 我跟你頭。」食環署人員聞言即回應：「你係咪恐嚇，你係咪要斬我哋？」現場有4名男職員圍住兩小販，另外有職員驅散圍觀巿民及拍攝爭執的過程。

其後食環署人員質問貨物誰屬，二人一度否認是物主，食環署職員即說：「唔係就行開啦。」惟二人卻堅拒食環人員取走貨物。職員又質問是否要「斬我哋」，女檔主反指：「你係咪攞先？」雙方繼續對峙，片段就此完結。

女販阻止人員拿取一梳香蕉，男販加入協助。（皇后山乜都友fb群組／版主Desmond wang）

《香港01》下午再到現場視察，現場為聯和墟街市及熟食中心地下走火通道防煙門出口的凹位，可見男女小販擺賣的水果及貨籃等物品，未被食環署人員收走，仍然佔據部分出口位置，及後事件中的男小販回到現場整理貨物。