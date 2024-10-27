萬聖節｜三大系統估算人流實時監控　天眼屢助破案明年裝2000組

萬聖節（10月31日）在即，警方除一如以往在蘭桂坊一封路管制外，今年將首次應用「人流估算系統」，配合「閉路電視系統」及「公共廣播系統」，確保一切順利。警方提及，全港公眾地方已安裝504組閉路電視，滅罪成效顯著，協助警方偵破兇殺案及劫案等，拘捕72人。警方目標在2025年，於全港合適地方安裝2000組閉路電視。



警方今年首用「人流估算系統」，加上「閉路電視系統」及「公共廣播系統」，確保萬聖節當晚一切順利。（戴慧豐攝）

閉路電視系統：加裝50組 多角度即時監控

中區警區助理指揮官（行動）戚夏瑜稱，今年應用「於罪案黑點安裝閉路電視計劃」；警務處行動部署理警司馮俊鵬交代詳情時透露，為確保當晚活動順利進行，警方將利用科技去強化公眾活動的人群管理能力，會在蘭桂坊一帶安裝約50組閉路電視及公共廣播系統，在人流較多的公眾地方的燈柱安裝閉路電視，提供多角度實時影像，即時傳送到附近警區行動指揮中心。警方可掌握現場情況，協助制訂合適的人群管理方案。

首用人流估算系統：影像分析人流密度

此外，警方今年將首次應用「人流估算系統」，透過影像分析技術，對現場的人流密度作出實時估算，協助警方及早識別潛在的安全隱患；亦可在有需要的情況下，盡早實施人流疏導措施，令市民可在安全有序的環境下，體驗節日氣氛。馮俊鵬指，相關系統可監察人群飽和度，預早管制；將來亦會考慮引入人工智能技術，監察跌倒等意外發生。

閉路電視裝置提供多角度實時影像，即時傳送到附近警區行動指揮中心。（戴慧豐攝）

公共廣播系統：實時發佈訊息及呼籲 廣播防罪資訊

警方亦會在部分策略性位置上，加裝公共廣播系統，可即時向現場人士發佈訊息。如遇突發情況，相關系統可發出緊急呼籲，同時亦可廣播防罪資訊。

警方在蘭桂坊一帶，安裝約50組閉路電視及公共廣播系統。（戴慧豐攝）

天眼助破46案拘72人 2025年目標裝2000組

馮續指，警方會繼續在全港18區，揀選合適位置安裝閉路電視，目標於2025年內，合共安裝2000組。 已經完成安裝的504組閉路電視入面，已成功協助警方偵破46宗案件，拘捕72人，涉及兇殺案、與三合會有關的管有仿製槍械案或行劫案等，彰顯了公眾地方安裝閉路電視的滅罪成效。警方會參考世界各地的技術方案，進一步提升整體公共安全及秩序，達到最大的公眾利益。