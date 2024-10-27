萬聖節．交通｜警蘭桂坊一帶封路人流管制　設的士大使兼嚴打黑的

一年一度的萬聖節（10月31日）又是「嘩鬼出籠」之日，不少市民及遊客前往中環蘭桂坊一帶「扮鬼扮馬」慶祝。警方將實施人群管理措施及特別交通安排，當日下午2時起，會在蘭桂坊一帶封路，預留空間設立緊急通道，亦會安排的士大使當值，幫助市民有秩序等候的士，同時嚴打的士違規行為。



警方指，今年將首次應用「人流估算系統」，配合「閉路電視系統」及「公共廣播系統」，在蘭桂坊一帶裝設50組天眼監控，確保一切順利。（詳見另稿）

萬聖節（10月31日）當日，警方將在蘭桂坊一帶封路及人流管制，設的士大使兼嚴打黑的。（警方提供）

當日下午2時 分階段封路及人流管制

中區警區助理指揮官（行動）戚夏瑜表示，預計今年約有2.5萬人到蘭桂坊慶祝，與去年相約。封路範圍除蘭桂坊外，亦包括德己立街、雲咸街、威靈頓街、士丹利街及皇后大道中。當日下午2時開始，分階段實施，駛經上述路段時，需依照警員指示行駛。萬聖節當晚除封路外，亦會按人流分階段實行人群管理措施，預期黃昏時，市民可以自由進出。

當人流增加時，將會實施單向人流管制，並封閉部份出入口，市民需從德己立街進入，並由雲咸街方向離開；而人流再增多時，則要擴大等候區，警方將實施潮水式人流管制，市民需要排隊分批有秩序進入，並會不定時進行單向人流掃蕩，以免過多人聚集斜路。

中區警區助理指揮官（行動）戚夏瑜（左）及行動部署理警司馮俊鵬交代萬聖節交通安排。（王譯揚攝）

安排的士大使當值 主動執法打擊的士違規

由於蘭桂坊一帶有交通改道加上人流管制，警方亦會安排的士大使於附近當值，幫助市民有秩序等候的士，亦設立資訊站解答市民問題。當晚蘭桂坊及相關道路、封路以及交通改道措施，目的是預留空間讓市民安全有序地排隊等候。區內設立緊急通道，讓警員及其他救援人員，在遇發生緊急事件時可盡快到場處理。

戚夏瑜表示，會透過系統實時監察區內交通情況，特別關注的士司機的駕駛行為，派員到策略性位置主動執法，藉此打擊的士違規情況。

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萬聖節當晚，警方將首次應用「人流估算系統」，透過影像分析技術，對現場的人流密度作出實時估算，盡早實施人流疏導措施；亦會特別應用「於罪案黑點安裝閉路電視計劃」所安裝閉路電視，提高人群管理的效率 ，包括公共廣播系統、人流統計系統。

戚夏瑜強調，當晚應用閉路電視技術，除可以觀察人流外，亦會利用「人流估算系統」，精準估測在蘭桂坊現場的人數，從而選取最合適的人流管制措施。她呼籲駕駛人士及打算到蘭桂坊一帶消遣的市民配合行動需要，遵從警員指示，並留意警隊電台、電視台及各大社交媒體所發放的最新資訊 。

萬聖節｜三大系統估算人流實時監控 天眼屢助破案明年裝2000組

萬聖節當日（10月31日），警方將在蘭桂坊一帶實施人流管制及封路，設的士大使助市民候車，同時嚴打的士違規。（王譯揚攝）

警方呼籲，萬聖節當晚打算悉心打扮的市民，如想玩得開心盡興，在選取萬聖節裝扮時注意安全，切勿攜帶任何仿製槍械、利器、攻擊性武器或違法物品，以免觸犯相關法例。相關措施是為了維持公共秩序和保障公共安全，希望市民理解，並配合警方行動。