嚴打惡劣天氣下「追風逐浪」　康文署2個月內2執法檢控2宗

大浪灣為不少衝浪愛好者聚集地，出名水流湍急，過去頻生意外。早前，政府表明會對在颱風或惡劣天氣下追風逐浪的市民，果斷執法。



康文署回覆《香港01》執法成果，署方曾於9月在大浪灣與警方進行聯合行動，惟該行動未有成功檢控。而上周五（25日）在大浪灣的執法行動中，則提出的兩宗檢控案。署方指會繼續監察有關情況，未來或會繼續安排聯合行動。



▼9月時康文署職員與衝浪者岸邊追逐，未有成功檢控▼

康文署指，為了打擊違例水上活動，康文署已加強在強風信號生效期間在其轄下泳灘進行執法行動，除透過廣播作出呼籲外，亦有聯絡執法部門加強巡查及向違規人士進行勸諭或檢控。

除上述於10月25日在大浪灣的執法行動中，提出的兩宗檢控個案外，康文署亦曾於本年9月初在大浪灣聯同警方進聯合行動，惟該行動未有成功檢控。署方會繼續監察有關情況，如有需要，會繼續安排聯合行動。

兩名救生員更換告示牌，提醒市民泳灘暫時封閉，任何人進行水上活動即屬違法。（廖雁雄攝）

颱風摩羯襲港（9月5日）期間，有康文署職員在岸邊「守株待兔」，與上岸的滑浪愛好展開「追逐戰」，惟違例者身手矯捷，提着滑板赤腳奔跑進石澳村內，成功避過檢控。康文署表示，採取執法行動時，違例者迅速逃離泳灘範圍，職員在警方的協助下亦未能截獲該等人士。而上周五（25日），大浪灣懸掛紅旗期間，有兩名外藉人士冒險滑浪，最終被康文署職員成功檢控。

康文署一直在大浪灣泳灘出入口豎立「禁止滑浪」告示牌及於當眼處張貼告示。根據香港法例第132E章《泳灘規例》第11（1）條，市民不得將滑浪板帶入供游泳人士使用的泳灘水域內使用。任何人違反上述規例即屬犯罪，一經定罪，可處以罰款2,000元及監禁14天。