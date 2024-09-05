颱風摩羯｜石澳封泳灘 衝浪迷與執法人員展追逐戰 赤腳跑贏逃逸
撰文：歐陽德浩
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【颱風／天文台／天氣消息／打風／摩羯／3號風球／8號風球／熱帶氣旋】石澳泳灘每逢颱風襲港都會刮起巨浪，吸引熱愛刺激的滑浪愛好者大顯身手。《香港01》今午（5日）到石澳泳灘直擊，發現有約8名康文署職員在岸邊「守株待兔」，再與上岸的滑浪愛好展開「追逐戰」，惟3名違例者身手矯捷，縱使提着滑板赤腳奔跑，速度上仍遠勝於執法人員，最終他們跑進石澳村內，成功逃之夭夭，即毋須繳納2,000元。職員只能無奈尋求警方的協助。
陳國基曾批評「追風族」強調會果斷執法
政務司司長陳國基及保安局副局長卓孝業，早前在記者會曾公開批評「追風族」，預告對屢勸不改的「追風族」果斷執法，按康文署相關條例，罰款2,000元及監禁14天。當時陳國基更強調性命攸關，「絕對唔應該咁做法，亦唔應該以身犯險」。
康文署職員石澳泳灘「守株待兔」展開票控行動
石澳泳灘每逢颱風襲港都會刮起巨浪，吸引熱愛刺激的滑浪愛好者大顯身手。《香港01》今午約4時半現場直擊，發現泳灘對開仍有約6名愛好者在興奮衝浪，約有3人在悠閒游泳，岸邊則有約8名康文署職員「守株待兔」，準備展開票控行動。
滑浪愛好者身手矯捷 赤腳奔跑逃脫
其後兩名救生員更換告示牌，並拉起警戒線，提醒市民泳灘暫時封閉，任何人進行水上活動即屬違法。康文署職員隨即與上岸的滑浪愛好者展開「追逐戰」，惟兩名違例者身手矯捷，縱使提着滑板赤腳奔跑，速度上仍勝於職員，最終他們跑進石澳村內，成功逃脫並不見蹤影。
康文署職員尋求警方協助捕捉違例者
康文署職員無奈下只能尋求警方協助，到村內捕捉該批違例者，並同時繼續尋找其他目標。約20分鐘後，最後一名滑浪愛好者上岸，兩名職員立即飛奔追逐，不過體能上明顯不足，再次讓違例者逃之夭夭，未能成功票控。
天文台發出8號風球後 市民配合勸喻陸續離開泳灘
票控行動失敗後，石澳泳灘上仍有約20名市民散步，氣氛尚算和諧。直至傍晚6時20分，天文台發出8號風球後，市民亦配合勸喻陸續離開泳灘。
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