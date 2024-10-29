海關檢千萬毒品拘3人　兩外籍旅客行李藏毒　本地黑幫男設倉

海關兩日內（27至28日）偵破一宗航空旅客販毒案，並在粉嶺及大埔搗破毒品儲存倉及分銷中心，共檢獲8公斤可卡因及20公斤大麻花，市值1,000萬元。其中，兩名外籍男女（年齡分別59至64歲）從西班牙出發，迂迴輾轉經過荷蘭、法國等國家才飛抵香港，海關發現兩人寄艙行李篋異常沉重，調查後在行李內的夾層檢獲該批可卡因。



另外，海關於粉嶺一帶進行緝毒行動，截查一名28歲本地無業黑幫背景男，分別從他身上、車上以及他在大埔所租住的單位，檢取20公斤大麻花。海關拘捕上述3人，兩宗案件分別於明日（30日）在西九龍裁判法院及粉嶺裁判法院提堂。



海關機場調查課調查主任卓主烽（左）及海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任姚文顥（右）交代案件

本周一 （ 27日），海關機場科人員於香港國際機場，揀選由法國巴黎飛抵香港的兩名旅客進行清關，他們分別為一男一女。64歲男子攜帶一個寄艙行李篋以及一個手提行李袋；59歲女子則攜帶一個寄艙行李及兩個手提行李袋，兩人一同抵港。

海關人員其後發現他們的寄艙行李X光影象可疑，檢視行李內檔位置，發現有重新縫合、膠水黏合痕跡。人員清空行李篋後，發現行李篋異常沉重，於是海關人員利用更深入方式檢查，成功發現兩件寄艙行李內藏有夾層，共檢獲8公斤可卡因，市值約570萬港元。海關以販運危險藥物罪名拘捕兩名外籍人士。

兩名外籍男女利用行李內的夾層，收藏8公斤可卡因。

毒品調查科隨即接手調查，在調查過程中，人員在兩名被捕人所供稱的資料及在他們身上撿獲的文件，找到很多可疑之處。首先，海關人員查問兩名被捕人士的來港目的，兩人聲稱為旅遊，但提供不到香港行程。人員進一步調查其旅行文件，發現機票住宿預訂紀錄有出入地方。資料顯示，回程機票航班日期為11月5日，而他們下塌東涌的一間酒店住宿紀錄僅至10月30日。

機場調查課調查主任卓主烽指，兩名被捕男女採取迂迴路線飛抵香港，首先從西班牙特內里費島出發，先飛抵荷蘭阿姆斯特丹斯，再到法國巴黎，最後才飛抵香港。海關指，毒販以精密的收藏方法，精巧地將毒品收藏在行李篋內，企圖增加海關執法難度。而海關人員利用專業清關知識，敏銳觸覺配以精準設備儀器，進行高效快速清關工作，成功於源頭堵截毒品流入香港市面。兩名被捕人士已被共同控以一項販運危險藥物罪，明日（30日）將於西九龍裁判法院提堂。

海關檢獲20公斤大麻花，市值約450萬。

另一宗案件發生在昨日（28日），海關毒品調查科人員於昨日於粉嶺一帶進行緝毒行動，於下午時分截查一名本地男子，並在他手持的兩個環保袋內，發現1.5公斤大麻花，於是隨即將男子拘捕。其後海關押解該名男子，在他停泊於粉嶺地鐵站附近的一輛私家車進行搜查，並於私家車內檢控15公斤大麻花。

經跟進調查後，海關再押解男子到他在大埔所租用的村屋單位。海關在單位內再檢獲3.5公斤懷疑大麻花，以及毒品包裝工具。行動中檢獲的毒品市值約450萬元，估計用作供應新界區用家。據悉，涉事村屋單位佔地150呎，月租5,000元，被捕人已租用數個月。

被捕男子已被控三項販運危險藥物罪名，案件將於明日（ 30日）於粉嶺裁判法院提堂。

海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任姚文顥指，被捕男子28歲，報稱無業，據悉有三合會背景。海關相信 ，他將私家車用作流動毒品儲存倉庫，再用村屋單位作包裝分銷用途。而被捕人刻意利用位置偏遠的村屋單位，以進行販毒活動，以增加執法人員偵緝難度，並將毒品儲存倉庫，以及毒品包裝分銷中心，設置在不同區分以分散風險。被捕男子已被控3項販運危險藥物罪名，案件將於明日（ 30日）於粉嶺裁判法院提堂。

海關將繼續進行深入情報分析，加強打擊販毒活動，呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利誘，進行任何販毒活動，不要接受任何人的聘請以及委託，運送受管制物品進出香港。亦切勿在確定物品屬性下，協助他人運送，不要提供自己個人資料、地址予其他人收取貨物。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁市民可致電海關二十四小時熱線1828080或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。