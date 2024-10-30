粉嶺停車場刑毀｜影片直擊4蒙面人犯案　持棍斧遊走連環扑車

粉嶺龍躍頭兩個露天停車場，今早（30日）分別被揭發有歹徒闖入，扑爛車窗及淋紅油，共計73部車遭殃。網上瘋傳一段拍得事發經過的車Cam片，可見一輛黑色客貨車駛至其中一個露天停車場內，其間有數名持械蒙面歹徒下車，然後分別走向不同汽車扑窗，片段中可清楚聽到敲打聲響及玻璃碎裂聲；亦可看到約4名歹徒在停車場內遊走，分別於車輛的車頭、車窗等敲打破壞，影片就此結束。



數名持武器的蒙面歹徒於車場內遊走，打爛多部車輛的車窗玻璃。（Desmond wang／皇后山之友 影片截圖）

片段顯示拍攝時間為今日凌晨1時許，見到涉案黑色客貨車停在停車場內，3名蒙面歹徒下車，其中兩人手持棍狀物，一人更拿着斧頭；客貨車前方遠處另有一名身穿深色衣物的可疑人現身。3人下車後聯同早已身在停車場內的另一人，各自在場內遊走，以手上武器大肆破壞場內車輛。接載歹徒到場的客貨車，則於「落客」後立即駛離現場。

蒙面歹徒手持武器從一輛黑色貨車下車後，打爛車場內車輛的車窗玻璃。（Desmond wang／皇后山之友 影片截圖）

警方先於今日（30日）早上6時51分接報，粉嶺龍躍頭新屋村宣道園附近一個露天停車場，有多部車輛被人淋紅油。人員到場調查，發現車輛車頭位置遭淋紅色油，經點算共61部車。

至早上8時許，警方再接報沙頭角公路龍躍頭段153號一個露天停車場，多部車遭打爛車窗玻璃，擋風玻璃、車窗和尾玻璃，無一倖免。人員到場證實共有12架車被扑窗，主要是七人車。

數名持武器的蒙面歹徒於車場內遊走，打爛多部車輛的車窗玻璃。（Desmond wang／皇后山之友 影片截圖）

蒙面歹徒手持武器從一輛黑色貨車下車後，打爛車場內車輛的車窗玻璃。（Desmond wang／皇后山之友 影片截圖）

一輛黑色客貨車駛至露天停車場，其後有數名持武器的蒙面歹徒下車。（Desmond wang／皇后山之友 影片截圖）

兩個停車場相隔約950米，據悉屬同一經營者。消息稱，經營者沒有黑社會背景，而其居住屋苑的停車場亦有車輛被毀，動機未明。另外，停車場的閉路電視被破壞，未能拍攝到案發經過。

其中一名被淋油的林姓車主稱，泊車近4年，每部車月租1,800元：「我有兩部車，一部工程車一部私家車，全部淋晒。」據其他車主向他表示，歹徒是凌晨1時到來犯事。林指，多年來一直相安無事，日後亦會繼續泊在這裡。

停車場內61部車被淋紅油。（蔡正邦攝）

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