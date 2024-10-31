通州街老婦遭刀匪搶錢斬傷　警連日追查拘地盤工　疑欠數十萬賭債

深水埗通州街上周五（25日）發生搶劫傷人案，69歲陳姓婦人遭刀匪搶走手袋，失去1萬元財物，更在糾纏間被割傷雙手。據了解，深水埗警區刑事部高度關注事件，連日鍥而不捨追緝刀匪下落，不斷「追鏡」翻查多個閉路電視鏡頭，發現刀匪逃走時不斷兜路及更換衣物，企圖逃避警方追查，之後乘搭港鐵列車逃離深水埗區。警方最終成功鎖定刀匪位置，遂於昨日（30日）將他拘捕。據知，疑犯報稱任職地盤工人，居於觀塘區，因欠下數十萬元賭債，走投無路而隨機犯案，見到有獨行長者遂搶劫。



深水埗警區刑事部連日追查通州街劫案，成功拘捕一名47歲男子。(警方提供)

警方於10月25日晚上10時22分接獲報案，指一名男子於深水埗通州街與欽州街交界的天橋底位置，持刀搶去一名女途人的手袋，內有約值1萬元財物，據知當中包括5,000元現金及一些個人財物。疑犯其後逃去。事件中受害人雙手被刀割傷，清醒被送往明愛醫院治理。

警方高度關注有關案件，案發後立即展開深入調查，鎖定匪徒身份，並於昨日（30日）於深水埗南昌街公廁內以涉嫌「行劫」拘捕一名47歲本地男子，該名男子現正被扣留調查。行動中，人員於被捕男子住所檢獲懷疑在案發時身穿的部份衣物。案件現交由深水埗警區刑事調查隊第五隊跟進。

女傷者由救護車送往明愛醫院治理。（王譯揚攝）

警靠政府閉路電視及全方位偵查策略破案

深水埗警區刑事部及深水埗分區特遣隊聯同西九龍總區刑事部人員透過有效運用政府閉路電視系統，配合全方位偵查策略，成功偵破這宗案件及拘捕該名涉案人士。政府防罪閉路電視系統再一次成為了協助偵破嚴重罪案的關鍵。

警方重申，行劫罪是非常嚴重罪行，一經定罪，最高可判處終生監禁。警方對於牽涉嚴重暴力的罪行，一直採取零容忍態度，警方有絕對決心與能力偵破嚴重罪案。