新義安惡煞BBQ派對慶生被斥太吵　圍毆3村民兼食霸王餐　警拘6人

新田新潭路朗廈村發生黑幫惡煞毆打無辜市民的案件，消息指，一群活躍於屯門區、有黑幫新義安背景的成員，為數約十數人，周二（10月29日）凌晨在村內一個燒烤場開派對，為同門慶生，派對持續至翌日凌晨1時許，由於眾人吵鬧聲滋擾附近居住的村民，多名村民要求他們降低音量，怎料群煞發難，徒手攻擊其中兩名村民，又將另一人推倒在地上，然後群煞在沒有付款下，分別駕車逃去。警方經調查後，一連兩日拘捕其中6男，正追緝其他人歸案。



消息指，被捕6名男子報稱無業、建築工人、廚師、酒吧調酒員及貨車司機，全部人有新義安背景，據知他們為一名同門慶祝生日，該同門為三聖村「肥富」派系成員。

案發於周二（10月29日）晚上，14名新義安成員在新田新潭路朗廈村燒烤場舉辦聚會，至翌日凌晨1時仍未離開，疑因噪音擾民，住在附近的一對夫婦到場要求他們收細音量，雙方因而發生爭執，其後再有多名鄰居前來支持夫婦。雙方吵至面紅耳赤，群煞突然出手傷人，圍毆其中兩名男村民，又將一名女村民推倒在地上。該批惡煞逞兇後，在未付款的情況下，分別乘坐9輛車逃去。

村民其後報警求助，3名遇襲傷者被送往醫院治理。警方經調查後，周三及周四（10月30日及31日）在屯門及元朗區拘捕6名男子。

新界北總區刑事總部鄧翊几警司交代案情。（王譯揚攝）

新界北總區刑事總部鄧翊几警司交代案情指，周三（10月30日）凌晨約1時，警方接報指，有班人在落馬洲新田一個私人經營的燒烤場大聲喧嘩，引起居民不滿，雙方發生爭執，2女1男被一班男子襲擊，身體多處地方受傷，其中兩名傷者送往博愛醫院和屯門醫院接受治理，其中一人獲准出院，另一人繼續留醫，情況穩定，餘下一人無須送院，兇徒沒有付款便離開。

警方高度重視案件，交由邊界警區反三合會行動組跟進，相信部份涉案人士是活躍在屯門區內的三合會份子，警方兩日內拘捕6名男子，年齡介乎20至44歲，其中四人被暫控「傷人」、「普通襲擊」、「不付款而離去」，本周五（11月1日）早上在粉嶺裁判法院提堂，目前仍在還押，餘下兩人獲准保釋候查，調查仍然繼續，不排除更多人被捕。