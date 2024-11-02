新義安毆村民｜警高度重視　一連四日屯門洗太平地　打擊黑幫氣焰

新田新潭路朗廈村發生黑幫惡煞毆打村民的案件，惡煞舉辦BBQ派對慶生時，被村民投訴嘈音滋擾，竟發難毆打村民，更食霸王餐逃去，警方調查後拘捕6人，正追緝其餘在逃人士歸案。據了解，黑幫分子目無法紀，毆打無辜市民，警隊高層對今次案件大為震怒及高度重視，將一連四日（10月31日至11月3日）展開代號「犁庭掃穴」的反三合會行動，誓要重挫黑幫囂張氣焰。



約50名警員巡查屯門青菱徑一間「波樓」。（王譯揚攝）

約50名警員巡查屯門青菱徑一間「波樓」。（王譯揚攝）

新界北總區刑事總部鄧翊几警司指出，由於毆打村民案件情節極為惡劣，新界北總區刑事部聯同機動部隊和交通部，出動160人，本周四（10月31日）起一連四日在區內展開代號「犁庭掃穴」的反三合會行動，巡查37個地點和處所，堵截三合會收入來源，拘捕10名中國籍男子，年齡介乎37歲至75歲，罪名有「傷人」、「管理或經營賭博場所」、「非法賭博場所內賭博」，行動仍然繼續。

警犬奉召出動。（王譯揚攝）

警員巡查屯門井財街一間酒吧。（王譯揚攝）

警員巡查屯門井財街一間酒吧。（王譯揚攝）

鄧強調，警方絕不容忍三合會襲擊無辜市民，打擊三合會一直是警務處處長的首要行動項目之一，警方必定採取果斷嚴厲執法措施打擊三合會，將兇徒和幕後黑手繩之於法，保護市民安全和權益。

就現場所見，約50名警員巡查屯門青菱徑一間「波樓」、井財街一間酒吧，以及德政圍一間麻將館，其間出動警犬。