香港仔街市海鮮檔收電話恐嚇兼遭淋紅油　警閃電拉主腦黑幫男

香港仔街市兩間海鮮檔昨日（1日）被人淋紅油，檔主指曾收到電話恐嚇。西區反三合會行動組接手調查，相信事件與檔口競投有關，於同日以「刑事恐嚇」及「刑事毀壞」拘捕一名51歲有黑社會背景的男子，相信他為案件主腦，警方正繼續追緝其他涉案人士。



魚檔的招牌、魚枱及魚缸均染有紅油。(資料圖片/李家傑攝)

西區警區刑事部署理總督察林景年表示，受害事主為香港仔街市其中一個魚檔檔主。今年9月，街市內一個空置檔口開放予公眾人士競投，事主有意擴充業務，於是申請。其後，他先後被兩名男子電話恐嚇，要求他不要競投相關檔口，否則會向他的魚檔淋紅油，當時檔主並未有就事件報案。今年10月初，事主成功以高過底價價錢投得該空置檔口並且營業。

直至昨日，事主開檔時發現他所經營的兩個魚檔均被人淋紅油，懷疑與競投檔口事件有關，遂即報案求助。

西區警區刑事部署理總督察林景年指，警方翻查大量閉路電視以及情報分析鎖定疑犯。（黃偉民攝）

西區反三合會行動組翻查大量閉路電視，包括「於罪案黑點安裝閉路電視計劃」下新安裝的閉路電視，以及情報分析鎖定疑犯。

警方在同日以「刑事恐嚇」及「刑事毀壞」罪名拘捕一名51歲中國籍、有黑社會背景的男子，他報稱貨車司機，相信為案件主腦。案件仍在調查，警方相信會有更多人被捕。

據知，一個檔口底價約1.2萬元，價高者得，相信有人為求以最低價投得檔口，以電話恐嚇事主放棄投標。

警方呼籲，商販若受到不法分子滋擾或恐嚇，應盡快向警方舉報。警方亦強調，打擊黑社會活動是警務處處長首要行動項目之一，警方對所有黑社會有關的活動採取零容忍態度，會繼續將不法分子繩之於法。

▼ 11月1日香港仔街市內兩間海鮮檔被淋紅油 ▼



魚缸被紅油染污。(李家傑攝)

昨日（11月1日）清晨5時許，香港仔大道203號地庫香港仔街市內，有兩間海鮮檔被人淋紅油，姓劉（64歲）店主返回舖頭開檔時發現報案。紅油範圍3米乘3米，魚缸、魚枱位置及招牌均染有紅色油漆。閉路電視鏡頭遭被拔除電掣，故未有拍到案發過程。檔主事後曾嘗試與鏡頭再次連線，惟不成功。據檔主表示，由於紅油染污了海鮮，包括龍蝦和石斑，估計損失數萬元。

魚檔的招牌均染有紅油，警方到場調查。(李家傑攝)

魚檔的招牌、魚枱及魚缸均染有紅油。(李家傑攝)

檔主昨日向記者稱，一年前接手經營淋油最嚴重的6號檔口，原檔主以3.3萬元投得，後來無力經營交由他頂手。他懷疑原檔主參與競投招惹有背景人士，被人淋紅油作出報復。據了解檔主曾收到電話恐嚇。

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香港仔街市位於香港仔市政大廈內，由食環署管轄。根據競投條款，公眾街市攤檔是以市值租金作為競投底價。另根據《競爭條例》（第 619 章），圍標在本質上屬反競爭行為，屬於一項嚴重反競爭行為，已登記人士不得在競投會上互相串通以競投或放棄競投。