壁屋懲教員遇襲｜消息：新義安男囚疑不滿事主　暗中吹雞策劃施襲

壁屋監獄對開周五（1日）發生傷人案，一名一級懲教助理下班後，在監獄對開小巴站，被3男子埋伏施襲。懲教助理骨折受傷，清醒送院留醫，情況穩定。警方今日（2日）拘捕8名本地男子（16至37歲），全部有黑社會背景，涉嫌串謀傷人。



消息指，案件疑與事主的工作有關。據悉一名有新義安背景的男囚犯，懷疑在獄中對事主感不滿，因此暗中策劃案件，並「吹雞」點相，指示同黨在監獄外守候施襲。



一名懲教署職員在壁屋監獄外遇襲，送往聯合醫院治理後被送到病房留醫。（梁偉權攝）

事發在西貢清水灣道壁屋監獄對開，昨日（1日）中午，一名駐守上址的一級懲教助理，下班後經過行人天橋過馬路，在巴士站等候巴士時，一輛套上假牌的私家車駛至，停在其5米外，3名蒙面男子手持長條硬物，衝向及襲擊該名懲教助理。約10秒後，3名兇徒登上同一輛私家車逃去無蹤。

受害人頭部、上肢有6處約5至15厘米不等的裂傷，右手手腕骨折，正在留院接受治療，情況穩定。3名兇徒逃走期間，另撞到一對母女（33歲及2歲），兩人受輕傷，經治療後同日出院。

一名懲教署職員11月1日在壁屋監獄外遇襲，案發後有懲教人員在場協助調查。（翁鈺輝攝）

同日，有組織罪案及三合會調查科接手調查，並在全港多區展開一連串拘捕行動，以涉嫌「串謀傷人」罪拘捕8名本地男子 ，包括一名在案發現場指揮的男子，以及7名同黨。被捕人年齡介乎16至37歲，全部有黑社會背景，大部分報稱無業或任職散工。8人全部被扣留調查，部分人稍後將被落案起訴，有關追捕行動仍然進行中。

一名懲教署職員11月1日在壁屋監獄外遇襲，現場遺下大灘血迹，鑑證科人員檢取樣本調查。

警方有組織罪案及三合會調查科警司林啟初指，警方正在調查被捕人的分工、施襲動機，以及受害人與被捕人是否認識。暫時未有證據顯示案件與受害人的財政、私人生活有關；至於是否其與工作有關，為警方調查方向之一。

據悉，警方正調查是否有人從監獄內部指示犯案，或是否涉及受害人在職場上與被捕人的私人糾紛。警方亦懷疑兇徒掌握受害人的生活習慣及出入時間，因此提早在現場守候伺機犯案。

消息指，3名兇徒手持兇器並不是利刀，而是長條型亞加力膠條。除了在現場有份指揮、施襲及開車接應的4名男子外，其餘被捕人則為策劃犯案或以任何方式協助。

有組織罪案及三合會調查科警司林啟初交代案件。（梁偉權攝）

警方嚴厲譴責本案對公職人員施暴行為，以及個別不法分子目無法紀的行徑，將就案件以最大程度刑事檢控。警方重申，打擊黑社會是警務處處長首要行動之一，警方將繼續採取行動，打擊黑社會，以及他們相關收入來源。

一名懲教署職員在壁屋監獄外遇襲，案發後有懲教人員在場協助調查。（翁鈺輝攝）

周五案發後，現場遺有滴滴血迹，警方封鎖調查，有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）人員到場。警方曾展開捷進行動，在各區主要道路截查可疑車輛。

懲教署昨日回覆《香港01》查詢證實，一名駐守壁屋監獄的一級懲教助理，下班後遭數名兇徒襲擊，其後被送往醫院救治，現時情況穩定。署方對於事件深表關注，並對兇徒目無法紀的行為予以強烈譴責。職員關係及福利組人員現正向受襲人員及其家屬提供適切協助。

▼11月1日壁屋監獄外懲教人員被斬後現場▼



一名懲教署職員11月1日在壁屋監獄外遇襲，警方展開捷進行動，在各區主要道路截查可疑車輛。（翁鈺輝攝）

一名懲教署職員11月1日在壁屋監獄外遇襲，現場遺下大灘血迹，鑑證科人員檢取樣本調查。

一名懲教署職員11月1日在壁屋監獄外遇襲，警方展開捷進行動，在各區主要道路截查可疑車輛。（翁鈺輝攝）

事主在壁屋監獄對面的小巴站遇襲。（翁鈺輝攝）