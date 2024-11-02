九龍灣奪命車禍︱夫婦外出飲茶遇事陰陽永隔　獨子失經濟支柱無助

九龍灣輔警總部對開啟祥道與宏照道交界，今早（2日）發生致命交通意外，一輛七人車與一輛電單車相撞，電單車上兩人倒地重傷，其中67歲姓陳男司機當場吐血昏迷，送院後證實死亡；其同車61歲姓方妻子亦一度昏迷，送院搶救後在深切治療部留醫，情況危殆。



死者妹妹陳小姐向《香港01》透露，哥哥與太太今早駕駛電單車出外飲茶，其間遇上意外。兩人為家庭經濟支柱，遺下仍在就讀大學、尚未出身的獨子。陳小姐受訪時一度哽咽，指家人突聞噩耗徬徨無助，希望社會大眾可協助有關殮葬費，以解燃眉之急。



私家車與電單車相撞，電單車上一男一女受傷倒地。

陳小姐表示，哥哥一家三口居住在牛頭角，獨子正在大學讀書。本來哥哥已在享受「半退休」生活，閒時在酒樓「炒散」當點心師博，兄嫂亦在同一間酒樓工作。她又說，哥哥已有多年駕駛電單車經驗，平日兩夫婦會駕駛電單車到處遊走，惟今晨他放假與妻子出外飲茶時遇上交通意外，陳小姐得悉意外後趕往醫院，驚聞哥哥離世、兄嫂重傷的噩耗。

記者採訪時，陳小姐提及現時「未接受到、未處理到」意外，更忍不住啜泣；又指現時警方仍在調查案件，她與侄兒仍未弄清意外來龍去脈。

男事主口吐鮮血，救護員即場為他急救。

陳小姐稱，哥哥與兄嫂一路以來為家庭「經濟支柱」，現時一個身亡、一個在深切治療部，兩人的兒子又正在讀大學，尚未出社會，現時情況確實為家庭財政壓力雪上加霜，故希望能有熱心人就哥哥的殮葬費伸出援手，以助家庭一解燃眉之急。

女傷者倒地受傷，救護員為她檢查傷勢。

事發於今早11時許，當時一名姓陳（67歲）男子駕駛一輛電單車載姓方（61歲）女子沿宏照道南行，而姓許（42歲）男子正駕駛七人車沿啓祥道西行，當七人車駛至啓祥道及宏照道交界時，據報與該輛電單車相撞。

陳男全身多處嚴重受傷，昏迷被送往聯合醫院治理，於上午11時55分被證實死亡；方女四肢受傷，一度昏迷，其後回復清醒，被送往伊利沙伯醫院治理。據了解，兩人為夫婦。七人車姓許男司機則手部受傷，清醒被送往聯合醫院治理。

七人車司機望住救護員替鐵騎士急救。（翁鈺輝攝）

現場圖片可見，陳男口吐鮮血，要救護員即場為他做心外壓急救。七人車車頭及右邊車身損毀，擋風玻璃碎裂，車牌甩脫；電單車亦有損毀，零件散落地上。當時，警方封鎖現場調查，又剛巧反恐特勤隊人員路經，協助指揮交通。

▼電單車兩人倒地受傷 七人車司機協助調查▼



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42歲姓許七人車男司機涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被捕，現正被扣留調查，東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9023與調查人員聯絡。

反恐特勤隊成員剛巧路經事發現場，亦協助指揮交通。（翁鈺輝攝）

▼七人車及電單車損毀 碎片散落地上▼

