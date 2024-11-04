東涌緊急停水｜影響12萬人水務署長致歉　稱水管數個漏點位置特殊

東涌經歷「無水12小時」，大嶼山翔東路近小蠔灣濾水廠對開一條直徑1,200毫米的食水管漏水，東涌及人工島自昨晚10時開始停水，至今早10時07分恢復供水。事故影響東涌12萬人，水務署署長黃恩諾對帶來不便表示歉意，解釋涉事水管出現數個漏點，而且出現在底部，情況比較特殊，加上需時沖洗以確保食水安全，故此恢復供水有所延遲，會盡快調查滲漏原因向發展局提交報告。



供應東涌食水管爆裂影響12萬人，水務署署長黃恩諾對帶來不便表示歉意，解釋涉事水管出現數個漏點，而且出現在底部，情況比較特殊，加上需時沖洗以確保食水安全，故此恢復供水有所延遲，會盡快調查滲漏原因向發展局提交報告。（蔡正邦攝）

水務署署長黃恩諾表示11月2日接獲報告，指大嶼山翔東路近小蠔灣濾水廠對開一條1200毫米食水管滲漏，需要緊急維修，署方聯絡民政事務處、關愛隊提供7部水車及60個水缸提供緊急臨時供水，水管今早6時完成維修。由於大型主幹需要較長時間沖洗，供水延遲至今日10時起恢復。

他指出涉事的是1990年代鋪設的鋼製主幹水管，以供應東涌一帶食水，此前未有發現異常。11月2日收到滲漏報告時，第一日找不到漏點，至翌日下午情況開始惡化，要提前緊急維修。是次工程比較特別，第一是底部出現漏點，「好少喺底部，通常喉管爛表面或側邊，比較特殊」，而且漏點不止一個。再者維修完成要沖洗喉管，以供居民安全使用，加上供水範圍比較大，比預算使用更多時間。

對於3度更改恢復供水時間，黃在英文回應中為居民感到困惑表示歉意。事件影響東涌市區5條公共屋邨、3個居屋屋苑、6個私人屋苑、219座洋房及東涌鄉郊19條村，居民共12萬人，強調原打算在非用水高峰期做工程，但因應緊急情況提前進行。

東涌緊急停水影響12萬居民

黃恩諾指，因應工程翔東路近小蠔灣巴士廠仍須繼續封閉，對帶來不便表示歉意，感謝市民體諒。署方會就成因作詳細調查，盡速向發展局提交報告。

​被問到1990年代鋪設水管是否老化導致事件，黃形容這「唔係好老舊喉管，唔覺得係老化，（今次）幾個漏點在底部損毀，同常見模式有唔同」，署方會監察翔東路其他位置水管有否類似情況，強調一直使用傳感器、水力模型，以大數據分析水管情況，「有咩壓力跌咗漏爆裂就去做，想快速啲，實時監察就去做，將影響及時間減到最低。」

他表示東涌目前依靠一個配水庫，未來配合東涌東新市鎮發展正建設一個新配水庫，預計明年年中打後完成，完成後就可以與現有的配水庫，於突發情況發生有需要時互相補足。

水務署提醒，受影響範圍內各地點的實際恢復供水時刻可因地勢、位置、管道情況、所在樓層等差異而有所不同，範圍內某些用戶的用水或供水水壓可能需時較長才會逐漸恢復正常。此外，當涉及食水供應，如發現初期恢復供水的濁度較高，屋苑管理處或受影響用戶可適當地沖洗內部供水喉管。

▼▼▼11月3日晚情況▼▼▼



水車停泊在壩尾垃圾站供居民取水。（王譯揚攝）

水車停泊在壩尾垃圾站供居民取水。（王譯揚攝）